Camarda e Comotto rinnovano con il Milan, Cardinale: «Vogliamo dare priorità ai calciatori del settore giovanile»

Nella giornata di oggi il Milan ha ufficializzato i rinnovi di contratto, fino al 2031 con opzione per un altro anno, dei suoi due ultimi prodotti del settore: Francesco Camarda e Christian Comotto. Una strategia chiara quella dei rossoneri che vogliono così evitare altri casi Liberali, ceduto al Catanzaro in Serie B la scorsa estate, dopo lunghe trattative per un rinnovo mai avvenuto, e ora in forza al Como, nonostante l’inserimento dei rossoneri per riportarlo a Milanello.
Un cambio di paradigma voluto in prima persona dal patron, sempre più presente, Gerry Cardinale, che ha commentato così il doppio rinnovo ufficializzato oggi: «Il nostro impegno a lungo termine nel rinnovare i contratti di Camarda e Comotto è pienamente coerente con la visione che ho delineato per il club da quando ne sono diventato proprietario. Daremo priorità ai giocatori cresciuti nel nostro settore giovanile, li accompagneremo nel loro percorso di crescita e ne valorizzeremo al massimo il potenziale affinché contribuiscano ai successi della squadra sul campo».
«Entrambi rappresentano il meglio del Milan: il nostro vivaio e la direzione che il club intende seguire in futuro. Indossare la maglia del Milan deve essere un privilegio. Ed è proprio su questo che vogliamo puntare, assicurandoci di avere un’organizzazione capace di formare giocatori che incarnino al meglio i valori del Milan e ciò che il club rappresenterà negli anni a venire. Sia Camarda che Comotto sono l’emblema di ciò che significa essere il Milan: giochiamo per vincere e loro sono dei vincenti», ha concluso Cardinale.
I due giovani prodotti del settore giovanile rossonero sono a disposizione del tecnico Ruben Amorim per questa prima parte di ritiro, in attesa di conoscere il proprio futuro. Se arriverà un’opportunità interessante per la loro crescita il club valuterà se cederli in prestito, se no si potrebbero ritagliare uno spazio nella rosa rossonera, che dovrà giocoforza essere più numerosa della scorsa stagione visto l’impegno in Europa League. Sicuramente, però, il futuro di Camarda e Comotto si prospetta a tinte rossonere.