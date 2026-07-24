La Juve e il Politecnico di Torino lanciano un master su sport e intrattenimento

Juventus e il Politecnico di Torino, attraverso la PoliTO Master School, hanno presentato la prima edizione dell’International Executive Master in Systems Thinking for Sport & Entertainment, un nuovo percorso di alta formazione pensato per manager ed esperti attivi nelle organizzazioni sportive e dell’intrattenimento.
L’Executive Master nasce con l’obiettivo di formare professionisti capaci di comprendere e governare la crescente complessità degli ecosistemi sportivi e dell’entertainment, adottando una visione integrata e sistemica. In un contesto globale in continua evoluzione, il programma intende fornire strumenti scientifici, competenze manageriali e tecnologie abilitanti per accompagnare la transizione verso nuovi modelli di gestione più resilienti, innovativi e sostenibili.
La collaborazione tra Politecnico di Torino e Juventus unisce l’eccellenza tecnico- scientifica, la capacità di ricerca e l’esperienza nella formazione avanzata del Politecnico con la cultura manageriale e la visione internazionale di Juventus. Due realtà riconosciute a livello globale mettono così a sistema il proprio know-how per contribuire allo sviluppo di una nuova leadership nel settore.
Al termine del percorso, i partecipanti saranno in grado di analizzare le dinamiche di creazione del valore nel settore sport & entertainment, interpretare le interdipendenze tra strategia, organizzazione, operations, comunicazione, sostenibilità e stakeholder engagement, e applicare strumenti decisionali avanzati in contesti complessi e internazionali.
«Il Politecnico di Torino conferma il proprio impegno nello sviluppo di percorsi di alta formazione capaci di anticipare le trasformazioni, e oggi lanciamo un progetto innovativo in un settore in forte evoluzione come quello dello sport e dell’entertainment – ha commentato il rettore del Politecnico di Torino Stefano Corgnati –. La collaborazione con Juventus unisce eccellenza accademica e applicazione sul campo per formare professionisti in grado di guidare l’innovazione e creare valore. Per il nostro Ateneo lo sport rappresenta un ambito strategico di ricerca e trasferimento tecnologico, nel quale competenze avanzate e innovazione generano nuove opportunità professionali. Questo impegno si riflette anche nell’attenzione che dedichiamo alla dual career e alla valorizzazione dello sport come componente fondamentale del percorso di crescita delle nostre studentesse e dei nostri studenti».
«Il mondo dello sport e dell’entertainment è sempre più complesso, e proprio per questo ha bisogno di sguardi diversi che si confrontano tra loro – ha dichiarato Greta Bodino, Chief People, Culture & ESG Officer di Juventus –. Con questo Executive Master, l’esperienza di Juventus incontra quella del Politecnico di Torino per formare professionisti capaci di affrontare le sfide future con un approccio integrato, multidisciplinare e concreto. Per noi la formazione non è un capitolo a parte, ma una leva strategica che attraversa ogni fascia d’età: dai giovani, che accompagniamo nella costruzione di competenze e cultura sportiva, fino a manager e professionisti chiamati oggi a governare un settore in continua trasformazione».
Il programma, che partirà a gennaio e si concluderà a maggio 2027, avrà una durata di 5 mesi e vedrà coinvolti docenti del Politecnico di Torino e interventi esterni di rappresentanti delle principali realtà internazionali che si occupano di entertainment e sport. Il percorso, tenuto in inglese, è rivolto a manager ed esperti attivi nel settore sportivo e dell’intrattenimento; professionisti e dirigenti di club, leghe, federazioni e organizzazioni sportive, a livello nazionale e internazionale; professionisti provenienti da aziende attive nel settore dell’intrattenimento e della produzione di grandi eventi.
I posti disponibili sono 30 e il percorso di selezione per accedere all’iscrizione prende avvio oggi: è possibile trovare tutte le info su sul sito del Politecnico di Torino. Con questo nuovo Executive Master, Juventus e Politecnico di Torino confermano il proprio impegno nel promuovere innovazione, formazione e sviluppo di competenze evolute a supporto della trasformazione del settore sportivo e dell’intrattenimento.