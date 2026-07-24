La Juve e il Politecnico di Torino lanciano un master su sport e intrattenimento

«Il mondo dello sport e dell’entertainment è sempre più complesso, e proprio per questo ha bisogno di sguardi diversi che si confrontano tra loro – ha dichiarato Greta Bodino, Chief People, Culture & ESG Officer di Juventus –. Con questo Executive Master, l’esperienza di Juventus incontra quella del Politecnico di Torino per formare professionisti capaci di affrontare le sfide future con un approccio integrato, multidisciplinare e concreto. Per noi la formazione non è un capitolo a parte, ma una leva strategica che attraversa ogni fascia d’età: dai giovani, che accompagniamo nella costruzione di competenze e cultura sportiva, fino a manager e professionisti chiamati oggi a governare un settore in continua trasformazione».

Il programma, che partirà a gennaio e si concluderà a maggio 2027, avrà una durata di 5 mesi e vedrà coinvolti docenti del Politecnico di Torino e interventi esterni di rappresentanti delle principali realtà internazionali che si occupano di entertainment e sport. Il percorso, tenuto in inglese, è rivolto a manager ed esperti attivi nel settore sportivo e dell’intrattenimento; professionisti e dirigenti di club, leghe, federazioni e organizzazioni sportive, a livello nazionale e internazionale; professionisti provenienti da aziende attive nel settore dell’intrattenimento e della produzione di grandi eventi.

I posti disponibili sono 30 e il percorso di selezione per accedere all’iscrizione prende avvio oggi: è possibile trovare tutte le info su sul sito del Politecnico di Torino. Con questo nuovo Executive Master, Juventus e Politecnico di Torino confermano il proprio impegno nel promuovere innovazione, formazione e sviluppo di competenze evolute a supporto della trasformazione del settore sportivo e dell’intrattenimento.