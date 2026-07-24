Eventi sportivi 25-31 luglio 2026: Tour de France, GP d'Ungheria e preliminari europei

Chiusa la festa del Mondiale, l’estate dello sport cambia pelle. Con i grandi campionati ancora fermi, la scena è soprattutto del Tour de France, che il 25 luglio affronta la sua tappa più dura sull’Alpe d’Huez e il giorno dopo si chiude con il gran finale di Parigi, e della Formula 1, di scena all’Hungaroring proprio domenica 26. Il pallone, però, non manca: tornano i preliminari delle coppe europee e diverse leghe aprono o proseguono, mentre Glasgow ospita un evento quasi ignorato da noi ma con quasi un secolo di storia. Leggiamo i quattro appuntamenti che muovono di più le lavagne dei siti scommesse con licenza ADM in Italia, più una curiosità lontana dai riflettori di casa nostra, restando sui verdetti già in calendario. Le coppe europee e la stagione che riparte Calcio · Coppe europee e via ai primi campionati · 25-30 luglio Il calcio dei grandi appuntamenti, questa settimana, sono i preliminari delle coppe europee: tra il 28 e il 30 luglio si giocano i ritorni di Champions, Europa e Conference League, con l’Italia interessata solo di riflesso (le nostre squadre entrano più avanti) e l’unico aggancio diretto in panchina, il Beşiktaş di Vincenzo Italiano. Le andate hanno già consegnato una sorpresa: in Europa League il Benfica, favorito d’obbligo, ha perso 2-1 a St. Gallen e dovrà ribaltarla nel ritorno di Lisbona del 30. Sulle lavagne resta comunque avanti: per Betsson la vittoria del Benfica al ritorno vale 1.19*, contro il 13.00 dello St. Gallen, con Domusbet e William Hill in linea, mentre il Beşiktaş, avanti 1-0, affronta un ritorno più in bilico in Danimarca (Midtjylland casalingo a 1.95). C’è poi un secondo motivo d’interesse per chi ama il betting: la stagione riparte in diverse nazioni. In questi giorni riaprono i battenti, tra le altre, la Super League svizzera, l’Ekstraklasa polacca e la prima divisione ceca, mentre in Nord Europa l’Allsvenskan svedese e l’Eliteserien norvegese sono già in piena corsa. Sono campionati minori, ma con palinsesti quotati e seguiti: nell’esordio dell’Ekstraklasa, occhi puntati sul match tra Lech Poznań e Cracovia (sabato 25) il Lech parte nettamente favorito a 1.45* per SNAI, con il pareggio a 4.50 e il colpo del Cracovia a 6.00, quote quasi identiche su Planetwin365 (1.45, 4.45 e 6.00) e su Eurobet (1.45, 4.20 e 5.80).

La tappa regina sull’Alpe d’Huez Ciclismo · Tour de France, tappa 20 · sabato 25 luglio · da Le Bourg-d’Oisans all’Alpe d’Huez È il giorno che può ribaltare il Tour. La penultima tappa mette in fila la Croix de Fer, il Col du Télégraphe e il Galibier, tetto di questa edizione a 2.642 metri, prima dell’arrivo in salita all’Alpe d’Huez: quasi 5.600 metri di dislivello che il percorso ufficiale del Tour descrive come la frazione più impegnativa del programma. C’è pure una curiosità storica, perché la mitica salita delle 21 curve chiude anche la tappa del giorno prima: è la prima volta che il Tour arriva all’Alpe d’Huez in due tappe consecutive. Qui le quote lavorano su due piani. C’è il vincente di giornata, dove una salita così selettiva premia gli uomini di classifica o le fughe da lontano; e c’è la generale, ormai indirizzata, perché il ritiro di Jonas Vingegaard dopo la caduta nella quindicesima tappa ha lasciato Tadej Pogačar solo al comando, con oltre quattro minuti su Remco Evenepoel e il quinto Tour a un passo. Sull’Alpe d’Huez la contesa più aperta è quella per il podio, tra Isaac del Toro e il giovane Paul Seixas. Chi vuole seguire lo strappo minuto per minuto tiene d’occhio anche la possibilità di chiudere la giocata in diretta con il cash out. Sul vincente della singola tappa il mercato apre solo a ridosso del via e, con la classifica generale ormai decisa (Pogačar vincente del Tour a 1.03* per Eurobet, e 1.25 in accoppiata con Evenepoel da William Hill), pesa meno del solito: l’Alpe d’Huez premia gli uomini di classifica o le fughe da lontano, ma il verdetto che davvero conta, e che le lavagne hanno già emesso, è quello sulla vittoria finale.

Il GP d’Ungheria all’Hungaroring Motori · Formula 1, GP d’Ungheria · domenica 26 luglio · Hungaroring, Budapest La Formula 1 arriva a Budapest nella stagione che ha riscritto le gerarchie: il nuovo regolamento tecnico ha spinto avanti la Mercedes, e a guidare il Mondiale c’è la sorpresa Kimi Antonelli, davanti al compagno George Russell. L’Hungaroring, stretto e tortuoso, è una pista dove la qualifica pesa quanto il passo gara, perché superare è complicato e chi parte davanti controlla. Nelle valutazioni della vigilia il favore va proprio alle frecce d’argento, con le Ferrari di Hamilton e Leclerc nel ruolo di prime inseguitrici e il resto della griglia più staccato su un tracciato che raramente concede sorprese dall’esterno. Sul giro secco, più che sul ritmo, si giocherà buona parte della domenica. Sul vincente del Gran Premio i tre operatori si muovono in scia: per Eurobet Antonelli è dato a 2.75 e Hamilton a 4.00, Planetwin365 propone il giovane azzurro a 2.50 e a 4.50 l’inglese e Leclerc, mentre Sportium allinea 2.50 su Antonelli, Hamilton a 4.50 e Leclerc a 5.00. Il DC Open apre la stagione americana sul cemento Tennis · Mubadala Citi DC Open (ATP/WTA 500) · dal 27 luglio · Washington Archiviata l’erba, il circuito trasloca sul cemento nordamericano e Washington è la prima tappa che conta verso lo US Open. Il torneo, che assegna punti da 500 sia tra gli uomini sia tra le donne, per l’Italia ha un interesse soprattutto maschile: c’è Lorenzo Musetti, mentre Jasmine Paolini ha dato forfait per infortunio, qui come a Toronto. Accanto a Musetti il tabellone maschile schiera il campione uscente Alex de Minaur, Taylor Fritz e Ben Shelton, con Elina Svitolina, Naomi Osaka e il ritorno di Venus Williams a guidare quello femminile. Sul cemento veloce i valori si comprimono: è il classico torneo di avvicinamento in cui il servizio detta legge e i favori si distribuiscono su più teste, con Fritz e Shelton tra i nomi più caldi e Musetti tra gli outsider di lusso. Sul fronte delle quote antepost, per un 500 come Washington i mercati dei principali operatori italiani si aprono solo a ridosso del sorteggio del 25 luglio, quindi andranno letti alla pubblicazione. In attesa dei valori definitivi, tra le donne Svitolina e Osaka figurano tra i nomi di maggior richiamo del tabellone annunciato.