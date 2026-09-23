Presentata la Relazione annuale sull’equilibrio economico-finanziario dello sport professionistico. Atelli: «Serve un sistema più solido e sostenibile»

La Relazione, suddivisa in otto capitoli, offre una fotografia complessiva dello stato economico e finanziario dello sport professionistico italiano , analizzando dimensioni e assetti del settore, modelli economici, strutture proprietarie, governance, situazioni di crisi e relativi effetti sistemici. Il documento dedica inoltre ampio spazio al confronto internazionale e alle recenti riforme introdotte in Francia e nel Regno Unito in materia di vigilanza sullo sport professionistico.

È stata presentata oggi, nella Sala Regina della Camera dei Deputati , la Relazione Annuale 2026 della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche , organismo chiamato a vigilare sulla sostenibilità dei club professionistici italiani. A illustrare i principali contenuti del documento è stato il presidente della Commissione Massimiliano Atelli , affiancato dai commissari Ariela Caglio, Francesca Di Donato, Giuseppe Marini e Alessandro Zavaglia. Alla presentazione sono intervenuti anche il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli e il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi .

Atelli e l’evoluzione dell’autonomia dello sport

Uno dei temi centrali affrontati da Atelli riguarda il rapporto tra autonomia dell’ordinamento sportivo e intervento della legislazione statale. Il presidente ha richiamato le recenti riforme approvate nel Regno Unito e in Francia, dove il legislatore è intervenuto direttamente sulle regole relative alla proprietà dei club, alle licenze per partecipare ai campionati e, nel caso francese, anche sulla distribuzione dei ricavi televisivi e sui limiti alle remunerazioni dei dirigenti sportivi.

Secondo Atelli, gli sviluppi europei mostrano come sia in corso un cambiamento nell’interpretazione tradizionale dell’autonomia sportiva. «Quella che sta tramontando in Europa non è l’autonomia dell’ordinamento sportivo, quanto un’idea estremizzata di essa, l’idea che nulla di quanto esistente possa essere anche solo posto in discussione, tantomeno in ambito, e con norme, extra federali», ha spiegato il presidente.

Le criticità economiche dei club professionistici

La Relazione analizza quindi le condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie delle società, concentrandosi sulla sostenibilità del debito, sulla capacità di rispettare regolarmente gli obblighi e sulla dipendenza da interventi finanziari emergenziali. Il quadro restituito dalla Commissione evidenzia come non esista un unico modello di sostenibilità, così come non esiste una sola forma di vulnerabilità. Le principali criticità della scorsa stagione si sono concentrate soprattutto in Serie C, con i casi di Rimini, Ternana, Triestina, Trapani 1905 e Siracusa.

Nel basket, invece, il caso più significativo è stato quello del Trapani Shark, escluso dal campionato per quella che viene definita nella Relazione una «palese alterazione della uguaglianza competitiva». Il tema non riguarda solamente la stabilità finanziaria delle singole società, ma anche la regolarità delle competizioni. Alcuni club, sottolinea infatti il documento, rispettano puntualmente gli obblighi verso fisco, previdenza, dipendenti e tesserati, mentre altri faticano a garantire la stessa continuità.

«Per questi club – ha spiegato Atelli – la partecipazione alle competizioni sportive diventa un percorso a ostacoli, con rischi di fallimento continuamente incombenti, iniezioni di capitale talvolta rocambolesche».

In 40 anni 218 società fuori dai campionati

Il fenomeno presenta caratteristiche ormai strutturali. Tra le stagioni 1986/87 e 2025/26, sono state complessivamente 209 le società non ammesse o rinunciatarie all’iscrizione, alle quali si aggiungono nove club esclusi durante la stagione. Si tratta quindi di 218 casi, con una concentrazione particolarmente elevata in Serie C: 200 episodi, pari al 91,7% del totale. La Serie B conta 17 casi, mentre soltanto uno ha riguardato la Serie A.

La Commissione evidenzia inoltre una significativa componente di recidiva: 49 società si sono dissolte da due a sei volte nel periodo analizzato, attraverso successioni di retrocessioni, fallimenti, rifondazioni e nuove crisi.

La Relazione traccia anche un primo bilancio dell’attività della Commissione. Tra il 1° ottobre 2025 e il 31 agosto 2026 sono stati effettuati 1.558 controlli periodici infrannuali, dei quali 1.451 nel calcio e 107 nella pallacanestro. A questi si sono aggiunti 1.130 controlli sugli adempimenti necessari per l’ammissione ai campionati 2026/27.

Complessivamente, le verifiche effettuate sono state quindi 2.688, di cui 2.432 nel calcio e 256 nel basket. Le violazioni riscontrate si sono tradotte in 20 pareri del Collegio, 15 in ambito FIGC e cinque in ambito FIP. Sul fronte delle penalizzazioni, considerando anche l’attività svolta dalle precedenti commissioni federali nella prima parte della stagione 2025/26, in ambito FIGC sono stati inflitti 113 punti di penalizzazione, dei quali 97 concretamente afflittivi. Dal 2007/08, complessivamente, le penalizzazioni hanno raggiunto quota 930 punti, con 754 punti, pari al 79%, concentrati in Serie C.

Per quanto riguarda invece l’ammissione alla stagione 2026/27, la Commissione ha rilevato il rispetto dei criteri previsti e l’assenza di motivi ostativi al rilascio delle Licenze Nazionali per tutte le società aventi diritto di Serie A, Serie B, Serie C, Serie A femminile e Serie A di pallacanestro, oltre al Foggia successivamente ripescato.