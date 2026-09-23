Exor, con la cessione di Welltec 4 miliardi in cassa per nuove opportunità

Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla Ferrari e Juventus, prosegue nella diversificazione del portafoglio e rafforza la propria posizione finanziaria. Come si evince dai risultati del primo semestre 2026, la liquidità disponibile è salita a circa 4 miliardi di euro, anche grazie all’accordo per la cessione della partecipazione in Welltec. Concluse le dismissioni di Gedi, Lifenet e Nuo, è stata completata la cessione del business della difesa a Leonardo, mentre Tata Motors ha lanciato l’Opa su Iveco Group, il cui perfezionamento è previsto a novembre 2026.

«Siamo soddisfatti delle cessioni effettuate quest’anno e dei rendimenti che hanno generato – ha spiegato il CEO John Elkann agli azionisti – così come del passaggio di queste società a realtà in grado di accompagnarle nella loro prossima fase di crescita. Questi proventi, insieme a quelli incassati nel 2025 e a quelli attesi nel corso dell’anno, rendono Exor più solida dal punto di vista finanziario e con una struttura più snella. Il rafforzamento del nostro bilancio svolge due funzioni fondamentali: ci protegge quando le condizioni diventano sfavorevoli e ci consente di agire con decisione quando emergono nuove opportunità, anche per un nuovo investimento di dimensioni analoghe a quello in Philips». Intanto Exor avvia un programma di riacquisto di azioni proprie fino a 500 milioni di euro, che sarà realizzato sul mercato fino alla pubblicazione dei prossimi risultati finanziari, prevista a marzo 2027.