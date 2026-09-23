La Juventus ha annunciato la data ufficiale per l’approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2026. Un esercizio che ha visto i bianconeri prendere parte alla UEFA Champions League, e allo stesso tempo fallire la qualificazione alla massima competizione europea per club in vista della stagione 2026/27. La società piemontese, infatti, ha reso noto un aggiornamento legato al calendario finanziario dei prossimi eventi.

In particolare, i conti legati all’esercizio che si è chiuso lo scorso 30 giugno saranno approvati dal CdA il prossimo 29 settembre 2026, mentre l’assemblea degli azionisti andrà in scena tra il 2 e il 6 novembre del 2026 (la data precisa sarà comunicata più avanti). La riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria consolidata semestrale al 31 dicembre 2026 è invece calendarizzata tra il 22 e il 26 febbraio del 2027.