La Juventus ha annunciato la data ufficiale per l’approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2026. Un esercizio che ha visto i bianconeri prendere parte alla UEFA Champions League, e allo stesso tempo fallire la qualificazione alla massima competizione europea per club in vista della stagione 2026/27. La società piemontese, infatti, ha reso noto un aggiornamento legato al calendario finanziario dei prossimi eventi.
In particolare, i conti legati all’esercizio che si è chiuso lo scorso 30 giugno saranno approvati dal CdA il prossimo 29 settembre 2026, mentre l’assemblea degli azionisti andrà in scena tra il 2 e il 6 novembre del 2026 (la data precisa sarà comunicata più avanti). La riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria consolidata semestrale al 31 dicembre 2026 è invece calendarizzata tra il 22 e il 26 febbraio del 2027.
Juventus approvazione bilancio 2026 – I risultati del primo semestre
Tornando ai conti della stagione, l’ultimo dato ufficiale racconta che la Juventus ha chiuso il primo semestre in rosso di 2,5 milioni di euro. Il primo semestre dell’esercizio 2025/26 si è concluso in peggioramento di 19,4 milioni rispetto all’utile di 16,9 milioni fatto registrare nel primo semestre dell’esercizio precedente, un risultato che ha beneficiato degli effetti positivi derivanti dalle azioni di razionalizzazione strutturale dei costi attuate negli ultimi anni, sia nell’area Corporate sia nell’area Football.
Secondo le stime di Calcio e Finanza, l’esercizio al 30 giugno 2026 si dovrebbe chiudere con un nuovo rosso tra i 58 e i 63 milioni di euro, in linea con quello del 2024/25.