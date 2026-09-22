Il calo delle azioni Juventus pesa per 232 milioni sui conti di Exor

Il calo in Borsa delle azioni Juventus ha avuto un impatto negativo per 232 milioni di euro sui conti consolidati di Exor nel primo semestre del 2026. È quanto emerge dalla relazione finanziaria semestrale della holding della famiglia Agnelli-Elkann, che ha chiuso il periodo con una perdita consolidata pari a 1,122 miliardi di euro, rispetto al rosso di 624 milioni registrato nello stesso periodo del 2025. L’impatto della Juventus non è legato ai risultati economici del club, ma alla diminuzione del valore di mercato delle azioni possedute da Exor. Alla fine del 2025 la partecipazione era iscritta per 789 milioni di euro, mentre al 30 giugno 2026 il suo valore era sceso a 557 milioni.

Il numero di azioni detenute da Exor è rimasto invariato. La riduzione di 232 milioni deriva quindi interamente dalla discesa del titolo Juventus, passato da 2,89 a 2,04 euro nel corso del semestre. Perché il calo delle azioni pesa sul risultato di Exor Exor è una holding di investimento e valuta le proprie principali partecipazioni sulla base del loro valore corrente. Per le società quotate, come il club bianconero, il riferimento è rappresentato dal prezzo delle azioni in Borsa alla data di chiusura del bilancio. Quando il prezzo di una partecipazione aumenta, Exor registra un effetto positivo. Quando invece diminuisce, la perdita di valore viene contabilizzata con un impatto negativo sul risultato economico consolidato della holding. Nel conto economico semestrale di Exor compare infatti una variazione negativa complessiva di 1,979 miliardi di euro relativa al valore delle attività di investimento. La relazione mostra quindi direttamente che le variazioni di valore degli investimenti sono entrate nel conto economico consolidato e hanno contribuito alla perdita del semestre.

Conto economico consolidato EXOR H1 2026 H1 2025 Proventi da dividendi 907 milioni € 700 milioni € Variazione del valore degli investimenti -1.979 milioni € -1.257 milioni € Costi generali e amministrativi -30 milioni € -33 milioni € Altri proventi e costi netti -2 milioni € — Proventi finanziari 51 milioni € 44 milioni € Oneri finanziari -61 milioni € -68 milioni € Risultato prima delle imposte -1.114 milioni € -614 milioni € Imposte -8 milioni € -10 milioni € Risultato consolidato del semestre -1.122 milioni € -624 milioni €

Non solo Juventus: il peso di Stellantis e Iveco L’effetto negativo non è stato determinato soltanto dalla Juventus. Le partecipazioni quotate detenute da Exor hanno prodotto complessivamente una variazione negativa di 1,927 miliardi di euro. A pesare maggiormente è stata Stellantis, con una riduzione di valore superiore ai 2 miliardi. Hanno avuto un impatto negativo anche Iveco, Juventus, bioMérieux, Via Transportation e Clarivate. In direzione opposta si sono mosse CNH, Ferrari e Philips, che hanno compensato parzialmente le perdite registrate dalle altre partecipazioni.

Partecipazioni quotate Impatto sul risultato H1 2026 CNH +736 milioni € Ferrari +213 milioni € Philips +99 milioni € Clarivate -68 milioni € Via Transportation -123 milioni € bioMérieux -180 milioni € Juventus -232 milioni € Iveco Group -356 milioni € Stellantis -2.016 milioni € Totale partecipazioni quotate -1.927 milioni € La variazione complessiva di 1,979 miliardi iscritta nel conto economico deriva poi dalla somma di più componenti: ai 1,927 miliardi negativi delle partecipazioni quotate si aggiungono 252 milioni negativi relativi alle partecipazioni non quotate, parzialmente compensati da 200 milioni di variazioni positive degli altri investimenti.

Formazione della variazione complessiva H1 2026 Partecipazioni quotate -1.927 milioni € Partecipazioni non quotate -252 milioni € Totale partecipazioni azionarie -2.179 milioni € Altri investimenti +200 milioni € Variazione complessiva iscritta nel conto economico -1.979 milioni €