Dai club più solidi a quelli in tensione: i cinque cluster economico-finanziari della Serie A

Solo il 20% dei club di Serie A presenta un profilo economico-finanziario definito «relativamente solido». È uno degli elementi che emergono dalla Relazione Annuale 2026 della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, guidata dal presidente Massimiliano Atelli, che ha analizzato i conti delle società italiane costruendo anche una simulazione per individuare i diversi modelli di sostenibilità presenti nel massimo campionato.

L’analisi prende in considerazione tutte le 20 società di Serie A, utilizzando per gli indicatori economici l’ultimo bilancio d’esercizio approvato e disponibile e, per quelli patrimoniali e finanziari, le situazioni intermedie al 31 marzo 2026 depositate dai club. Complessivamente, la simulazione della Commissione riguarda 97 bilanci tra calcio e basket, di cui 81 relativi al calcio professionistico maschile.

La Commissione precisa che i cluster non rappresentano una graduatoria di merito né una valutazione dei singoli club: le società sono infatti presentate in forma anonima e aggregata. L’obiettivo è individuare configurazioni economico-finanziarie ricorrenti e mostrare quanto siano differenti i modelli attraverso i quali le squadre cercano di sostenere la propria competitività.