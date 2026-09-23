Sensemakers: il numero di abbonati alle pay-tv in Italia. Prime Video al top, poi Netflix e Sky

Le piattaforme audiovisive sono sempre più diffuse in Italia e non solo. Non esistendo numeri ufficiali, per identificare la quantità di abbonati bisogna affidarsi a delle stime, come quelle redatte da Sensemakers. Come riporta ItaliaOggi, i dati di Sensemakers sono del luglio 2026 e fanno riferimento agli abbonamenti su tv connesse, su un universo, quindi, di circa 14 milioni di utenze deduplicate.
Da questi dati risulta come la piattaforma con il più alto numero di abbonati, pari a 11 milioni di contratti, sia Amazon Prime Video che in Italia trasmette, oltre al suo variegato catalogo di film e serie tv, anche la migliore partita della giornata di Champions League. Ma va sempre sottolineato e ricordato, come il servizio streaming sia collegato a quello della consegna degli ordini su Amazon con servizio di consegna express. Solo attivando quest’ultimo si hanno i contenuti in streaming compresi nel prezzo.
Tra gli over the top che hanno il loro core business nella distribuzione di film, serie tv, documentari e intrattenimento guida la classifica Netflix, con 5,75 milioni di abbonati in Italia. Il gigante dello streaming si è interessato recentemente ai contenuti sportivi in diretta e non è escluso che allarghi la sua presenza nel prossimo futuro.
A seguire il gruppo Sky, il cui dato è però diviso tra abbonati alla pay tv di Comcast in senso stretto (sono 3,2 milioni) e clienti di NOW (1,1 milioni). In totale, quindi sarebbero 4,3 milioni di contratti per una realtà ormai consolidata in Italia che offre la trasmissioni di moltissimi contenuti sportivi fra calcio (tre partite di Serie A, Serie C, Bundesliga, Premier League e tutte le competizioni UEFA e, ufficializzati da poco, anche gli Europei 2028) e altri sport.
Per quanto riguarda DAZN, che in Italia trasmette tutta la Serie A, la B e la Liga oltre a diversi altri sport, le stime – ricordiamo che i dati non sono ufficiali, perché non vengono divulgati dalle piattaforme – indicano un numero di abbonati di 1,8 milioni. Poco più in basso c’è Disney+. La piattaforma dei contenuti del colosso americano conta infatti 1,62 milioni di persone registrate.
Non mancano nuovi attori come Hbo Max di Warner Bros. Discovery, arrivata in Italia lo scorso gennaio, che ha raggiunto 500mila abbonati. Infine, c’è Paramount+, che secondo le stime di Sensemakers avrebbe 350mila abbonati. Qui va aggiunta una postilla che riguarda la ormai imminente fusione fra i gruppi proprietari delle due piattaforme, Warner Bros. Discovery e Paramount appunto, che porterebbe così a una realtà unica che in Italia può contare su quasi 1 milione di abbonati.