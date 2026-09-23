Sensemakers: il numero di abbonati alle pay-tv in Italia. Prime Video al top, poi Netflix e Sky

Le piattaforme audiovisive sono sempre più diffuse in Italia e non solo. Non esistendo numeri ufficiali, per identificare la quantità di abbonati bisogna affidarsi a delle stime, come quelle redatte da Sensemakers. Come riporta ItaliaOggi, i dati di Sensemakers sono del luglio 2026 e fanno riferimento agli abbonamenti su tv connesse, su un universo, quindi, di circa 14 milioni di utenze deduplicate. Da questi dati risulta come la piattaforma con il più alto numero di abbonati, pari a 11 milioni di contratti, sia Amazon Prime Video che in Italia trasmette, oltre al suo variegato catalogo di film e serie tv, anche la migliore partita della giornata di Champions League. Ma va sempre sottolineato e ricordato, come il servizio streaming sia collegato a quello della consegna degli ordini su Amazon con servizio di consegna express. Solo attivando quest’ultimo si hanno i contenuti in streaming compresi nel prezzo.

Tra gli over the top che hanno il loro core business nella distribuzione di film, serie tv, documentari e intrattenimento guida la classifica Netflix, con 5,75 milioni di abbonati in Italia. Il gigante dello streaming si è interessato recentemente ai contenuti sportivi in diretta e non è escluso che allarghi la sua presenza nel prossimo futuro. A seguire il gruppo Sky, il cui dato è però diviso tra abbonati alla pay tv di Comcast in senso stretto (sono 3,2 milioni) e clienti di NOW (1,1 milioni). In totale, quindi sarebbero 4,3 milioni di contratti per una realtà ormai consolidata in Italia che offre la trasmissioni di moltissimi contenuti sportivi fra calcio (tre partite di Serie A, Serie C, Bundesliga, Premier League e tutte le competizioni UEFA e, ufficializzati da poco, anche gli Europei 2028) e altri sport.