La ricetta di Simonelli per la Serie A: «Aumentare i ricavi e ripristinare il Decreto Crescita»

«Il calcio è un’industria strategica per il nostro Paese, stiamo facendo il massimo per ridurre l’indebitamento ma dobbiamo farlo aumentando i ricavi». È uno dei passaggi centrali dell’intervento di Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, in audizione in commissione Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica al Senato. Il numero uno della massima serie ha illustrato la posizione della Lega sui disegni di legge in esame, partendo dalla necessità di rafforzare la sostenibilità del sistema senza ridurre la capacità dei club italiani di competere a livello internazionale.

Uno dei temi principali riguarda la mutualità. Oggi, ha ricordato Simonelli, la Lega Serie A destina il 10% delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi alle altre leghe. «Noi condividiamo l’impostazione di far crescere il movimento, ma contestiamo eventuali incrementi», ha spiegato il presidente. In uno dei Ddl in discussione viene infatti proposto di modificare il perimetro sul quale calcolare la quota, includendo non soltanto i diritti audiovisivi ma anche diritti digitali e accessori. La percentuale resterebbe quindi al 10%, ma aumenterebbe la base di calcolo e di conseguenza l’importo assoluto destinato alla mutualità.