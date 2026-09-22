Sky lancia il nuovo Sky Mobile e rafforza la sua offerta. Come operatore mobile virtuale (MVNO), ora Sky gestirà direttamente la propria offerta mobile consolidando la propria strategia di crescita e il suo ruolo come partner delle famiglie, grazie al suo ecosistema davvero unico di contenuti TV esclusivi e connettività. L’offerta si potrà combinare sia con l’ultrabroadband di Sky Wifi sia con la ricchissima offerta di contenuti di sport, cinema e intrattenimento.

Da domani 23 settembre, per chi non ha ancora scelto Sky, saranno disponibili due diversi piani, entrambi in 5G, con minuti illimitati e un prezzo particolarmente competitivo a partire da 7,90 euro al mese: Sky Mobile Maxi con 150 GB e Sky Mobile Ultra con 250 GB. Giga che diventano illimitati per i clienti che insieme a Sky Mobile sceglieranno anche Sky TV o Sky Wifi. Tutto senza costi nascosti, vincoli di durata o costi di uscita. A tutti i clienti Sky, invece, è stata riservata un’attenzione particolare: potranno infatti scegliere tra due soluzioni ancora più vantaggiose. Con Sky Mobile Maxi avranno 250 GB, mentre se opteranno per Sky Mobile Ultra potranno avere un’offerta con giga illimitati e fino a 6 mesi in regalo, a seconda degli anni trascorsi con Sky. Anche gli attuali clienti Sky Mobile powered by Fastweb avranno la possibilità di scegliere il nuovo Sky Mobile.

Sky Mobile si baserà sull’infrastruttura di rete Fastweb + Vodafone, grazie al rafforzamento della partnership tra le due aziende. «Il lancio del nuovo Sky Mobile segna un passo importante nella nostra strategia di crescita – dichiara Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia. – Come operatore MVNO ora possiamo offrire soluzioni modulate intorno alle esigenze dei clienti e condizioni vantaggiose per chi ci ha scelto da tempo, valorizzando la relazione costruita negli anni. È un’evoluzione naturale che ci permette di consolidare il nostro ruolo come partner ideale delle famiglie, con un’offerta sempre più completa e distintiva sul mercato, che unisce una proposta ricca di contenuti esclusivi, un’esperienza di visione unica che integra le principali app e una connettività fissa e mobile con performance eccellenti.» Le offerte Sky Mobile La nuova offerta Sky Mobile si articola in due soluzioni semplici e complete: Sky Mobile Maxi , 7,90 euro al mese: con 150 GB anche in 5G in Italia, minuti illimitati e 200 SMS

, 7,90 euro al mese: con 150 GB anche in 5G in Italia, minuti illimitati e 200 SMS Sky Mobile Ultra, 9,90 euro al mese: con 250 GB anche in 5G in Italia, minuti illimitati e 200 SMS Per chi è già cliente Sky, le offerte sono ancora più vantaggiose: Sky Mobile Maxi : passa a 250 GB anche in 5G in Italia

: passa a 250 GB anche in 5G in Italia Sky Mobile Ultra: giga illimitati anche in 5G in Italia Chi sceglie Sky Mobile Ultra riceverà inoltre alcuni mesi gratuiti: 6 mesi gratis per i clienti Sky da almeno 6 anni e 2 mesi gratis per i clienti Sky da meno di 6 anni. Le offerte combinate I già clienti Sky TV che vogliono aggiungere insieme Sky Mobile e Sky Wifi potranno accedere ai due servizi di connettività a 20,90 euro al mese per i primi 6 mesi. Sono inoltre previste offerte combinate, tutte con giga e minuti illimitati, anche per chi non è ancora cliente Sky: Sky TV + Sky Mobile: 25,99 euro al mese per 18 mesi

25,99 euro al mese per 18 mesi Sky Mobile + Sky Wifi: 29,90 euro al mese per 12 mesi

29,90 euro al mese per 12 mesi Sky Mobile + Sky Wifi + Sky TV: 35,90 euro al mese per 18 mesi (Image credit: DepositPhotos.com)