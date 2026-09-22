Il Napoli cerca il nuovo Digital Marketing Manager: obiettivo rafforzare il brand del club

La figura ricercata ha il compito di eseguire le strategie digitali del Club per accelerare la crescita della fanbase con particolare riferimento a quella internazionale, massimizzare l’engagement dei tifosi e contribuire allo sviluppo dei ricavi digitali e commerciali.

Il Napoli è alla ricerca di una nuova figura chiave per rafforzare il brand della società. Il club partenopeo ha infatti pubblicato un annuncio di lavoro per il ruolo di Digital Marketing Manager , un profilo altamente specializzato che guiderà l’evoluzione dell’ecosistema digitale.

Riporterà alla Direzione Marketing, integrando contenuti, data & CRM e fan engagement, in stretto coordinamento con i team Marketing, Media, Commerciale e con i partner esterni.

Il compito: implementare strategia digitale

L’obiettivo principale sarà quello di implementare la strategia di digital marketing di SSC Napoli, in coerenza con la brand strategy e gli obiettivi di business del Club.

La figura coordinerà le risorse interne ed esterne coinvolte nei progetti digitali, supportando la Direzione Marketing nella definizione delle priorità a medio-lungo termine e monitorando performance, trend di mercato e innovazione attraverso report e business review periodiche.

La risorsa garantirà il rispetto delle tempistiche, la gestione delle criticità e l’aggiornamento dei contenuti su siti web, app e piattaforme digitali.

Tra i compiti indicati nell’annuncio ci sono:

Strategia e project management digitale

Supervisione di website, app e piattaforme di fan engagement

Fan engagement, Membership, loyalty e gamification

CRM, analytics e data-driven marketing

Gestione di fornitori, sponsor e partner tecnologici

Sviluppo di nuovi asset e opportunità di monetizzazione digitale

Monitoraggio di AI, nuove piattaforme e tecnologie emergenti

Un’area centrale del lavoro del Digital Marketing Manager sarà dedicata all’esperienza dei tifosi. La figura dovrà infatti sviluppare iniziative di membership, personalizzazione, gamification e loyalty. Inoltre dovrà utilizzare CRM, analytics e insight per migliorare campagne e customer journey

Il profilo ideale: esperienza in contesti internazionali

Il club chiede un profilo con almeno 3 anni di esperienza in Digital Marketing, preferibilmente in contesti sportivi, entertainment, media o brand internazionali. La risorsa deve avere esperienza nell’esecuzione di progetti digitali multicanale, oltre che nel coordinamento di progetti, preferibilmente in contesti internazionali.

Tra i requisiti figurano anche una solida conoscenza dinamiche di fan engagement e digital communities, con utilizzo delle principali piattaforme CMS, DAM e CRM e la capacità di interpretare dati fisiologici provenienti da diverse fonti per gestire i carichi di lavoro dei giocatori.

Fondamentale sarà anche la competenza in digital analytics, CRM e data-driven marketing. Richiesta conoscenza fluente di italiano e inglese, con spagnolo, portoghese o cinese mandarino considerate titolo preferenziale.