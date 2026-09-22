Il Napoli cerca il nuovo Digital Marketing Manager: obiettivo rafforzare il brand del club

Il Napoli è alla ricerca di una nuova figura chiave per rafforzare il brand della società. Il club partenopeo ha infatti pubblicato un annuncio di lavoro per il ruolo di Digital Marketing Manager, un profilo altamente specializzato che guiderà l’evoluzione dell’ecosistema digitale.
La figura ricercata ha il compito di eseguire le strategie digitali del Club per accelerare la crescita della fanbase con particolare riferimento a quella internazionale, massimizzare l’engagement dei tifosi e contribuire allo sviluppo dei ricavi digitali e commerciali.
Riporterà alla Direzione Marketing, integrando contenuti, data & CRM e fan engagement, in stretto coordinamento con i team Marketing, Media, Commerciale e con i partner esterni.
Il compito: implementare strategia digitale
L’obiettivo principale sarà quello di implementare la strategia di digital marketing di SSC Napoli, in coerenza con la brand strategy e gli obiettivi di business del Club.
La figura coordinerà le risorse interne ed esterne coinvolte nei progetti digitali, supportando la Direzione Marketing nella definizione delle priorità a medio-lungo termine e monitorando performance, trend di mercato e innovazione attraverso report e business review periodiche.
La risorsa garantirà il rispetto delle tempistiche, la gestione delle criticità e l’aggiornamento dei contenuti su siti web, app e piattaforme digitali.
Tra i compiti indicati nell’annuncio ci sono:
- Strategia e project management digitale
- Supervisione di website, app e piattaforme di fan engagement
- Fan engagement, Membership, loyalty e gamification
- CRM, analytics e data-driven marketing
- Gestione di fornitori, sponsor e partner tecnologici
- Sviluppo di nuovi asset e opportunità di monetizzazione digitale
- Monitoraggio di AI, nuove piattaforme e tecnologie emergenti
Un’area centrale del lavoro del Digital Marketing Manager sarà dedicata all’esperienza dei tifosi. La figura dovrà infatti sviluppare iniziative di membership, personalizzazione, gamification e loyalty. Inoltre dovrà utilizzare CRM, analytics e insight per migliorare campagne e customer journey
Il profilo ideale: esperienza in contesti internazionali
Il club chiede un profilo con almeno 3 anni di esperienza in Digital Marketing, preferibilmente in contesti sportivi, entertainment, media o brand internazionali. La risorsa deve avere esperienza nell’esecuzione di progetti digitali multicanale, oltre che nel coordinamento di progetti, preferibilmente in contesti internazionali.
Tra i requisiti figurano anche una solida conoscenza dinamiche di fan engagement e digital communities, con utilizzo delle principali piattaforme CMS, DAM e CRM e la capacità di interpretare dati fisiologici provenienti da diverse fonti per gestire i carichi di lavoro dei giocatori.
Fondamentale sarà anche la competenza in digital analytics, CRM e data-driven marketing. Richiesta conoscenza fluente di italiano e inglese, con spagnolo, portoghese o cinese mandarino considerate titolo preferenziale.