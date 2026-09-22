Il calciomercato è stato un tema particolarmente delicato in casa Lazio negli ultimi mesi. L’attività legata ai trasferimenti ha avuto un peso rilevante nei conti del club per la stagione 2025/26, sia attraverso le operazioni concluse nell’esercizio sia per quanto riguarda la sessione estiva 2026, successiva alla chiusura del bilancio. I documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza permettono di ricostruire con le cifre ufficiali investimenti, cessioni e plusvalenze, oltre agli effetti economici delle operazioni realizzate dopo il 30 giugno.

Partendo dai dati dello scorso esercizio, nel conto economico consolidato al 30 giugno 2026 la voce proventi da gestione dei diritti dei calciatori è pari a 2,94 milioni di euro, sostanzialmente in linea con i 2,90 milioni dell’esercizio precedente. A questa si aggiunge soprattutto il contributo delle cessioni: le plusvalenze hanno raggiunto 39,25 milioni, contro appena 11,49 milioni nel 2024/25. Non sono state invece registrate minusvalenze, che nell’esercizio precedente erano state pari a circa 348mila euro.