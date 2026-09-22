Bedin, Lega Serie B: «Non possiamo permetterci di perdere il treno degli investimenti internazionali negli stadi»

La Serie B rappresenta forse il punto di osservazione dal quale meglio si possono cogliere le contraddizioni dell’impiantistica sportiva italiana.

Questo perché si tratta di un campionato profondamente legato alle città e ai territori, nel quale convivono realtà molto diverse per dimensioni, capacità economica, proprietà e prospettive di sviluppo, ma che condividono spesso le difficoltà legate alla qualità delle infrastrutture. Dopo aver attraversato il Paese, osservando progetti, interventi, occasioni mancate e percorsi ancora in fase di definizione, il viaggio portato avanti dalla rubrica Stadi che rigenerano arriva così a confrontarsi con il punto di vista di chi rappresenta una delle componenti centrali del calcio professionistico italiano. Abbiamo infatti intervistato Paolo Bedin, presidente della Lega Serie B, partendo proprio dalla fotografia degli impianti del campionato cadetto e dal loro rapporto con le città nelle quali sono inseriti. Perché la questione infrastrutturale non riguarda soltanto la qualità dello stadio, ma investe direttamente la capacità dei club di sviluppare ricavi, diversificare le proprie attività e rafforzare il valore dei propri asset. Nel ragionamento di Bedin emerge quindi anche il ruolo che una Lega può assumere nell’accompagnare le società, dalla progettazione alla ricerca di strumenti e competenze, fino alla costruzione di un rapporto più efficace con istituzioni e territori.

Una prospettiva che passa anche attraverso gli esempi concreti di questa nuova stagione sportiva, senza prescindere dal possibile effetto di Euro 2032 sull’intero sistema e dalle opportunità offerte dalla nuova normativa sugli stadi. E che rimarca soprattutto la necessità di un cambio di approccio: non partire dal progetto architettonico, ma dalla sostenibilità economica dell’operazione e dalla capacità di costruire un investimento credibile.

DOMANDA. Presidente Bedin, nel nostro viaggio attraverso l’impiantistica sportiva italiana abbiamo incontrato realtà molto diverse tra loro: da progetti particolarmente avanzati, a situazioni nelle quali la prospettiva di una trasformazione resta ancora lontana. La Serie B rappresenta, per caratteristiche, una sorta di fotografia in scala dell’Italia dei territori, con club che giocano in città e contesti economici molto differenti. Qual è oggi, dal suo osservatorio, la fotografia degli impianti? RISPOSTA. Rappresentiamo una fotografia in scala dell’Italia, è esattamente così. Ma al di là della nostra divisione nello specifico, ritengo che a livello più generale l’Italia sia rimasta uno degli ultimi Paesi europei a non aver attuato una riqualificazione infrastrutturale a livello organico.

Non parlo solo di stadi ma anche di arene, di palasport e di centri sportivi, quindi tutta quella che è l’impiantistica sportiva. Non sono mancati episodi ma si tratta di casi isolati e che sono il risultato di iniziative private o delle singole proprietà. Non sono iniziative inserite una visione complessiva o in una progettualità di Sistema Paese. Quindi, malgrado – o al netto – di esempi che possono ritenersi anche virtuosi, paghiamo le conseguenze di questa assenza sistemica in termini di capacità di proporsi o organizzare grandi eventi internazionali o banalmente dare sviluppo a società sportive professionistiche. D. Considerando che mediamente, a differenza della Serie A – dove gli impianti sono spesso isolati o sommersi dal tessuto urbano globale – la Serie B si sviluppa in centri urbani in cui lo stadio è storicamente integrato nei quartieri residenziali, come ritiene debba essere letto oggi il ruolo urbano e sociale degli impianti?? R. Uno stadio, a prescindere che ospiti abitualmente club di Serie A o B, serve anche a essere utilizzato per finalità diverse da quelle sportive, è indubbio. Ed è utile sia per attività a carattere diciamo così, quotidiano rispetto a quelle che possono essere le esigenze del quartiere e del territorio come, ad esempio di natura commerciale ma, perché no anche educativa, sia per eventi extra sportivi di vario genere.

Da qui il termine multifunzionalità, termine spesso abusato a usato a vuoto, ma è così che dovrebbe essere.

E aggiungo un’altra considerazione a mio avviso fondamentale. D. Prego… R. Quando parliamo di nuovi impianti, dobbiamo ragionare sul concetto di impianti rinnovati. Ritengo che il modello italiano, che ancora deve affinarsi, non deve andare nella direzione già intrapresa da altri grandi Paesi che guardano alla costruzione ex novo. In Italia, mettere mano all’impiantistica sportiva vuol dire nella maggioranza dei casi riqualificare l’esistente, lavorare sul sedime già utilizzato.

D. Quanto il livello e la qualità delle infrastrutture condizionano oggi la capacità dei club di Serie B di sviluppare nuovi ricavi? O per essere ancora più diretti, in che misura uno stadio moderno, accessibile e dotato di funzioni complementari incide sul conto economico di una società? R. Da un punto di vista sportivo la mancanza dello stadio moderno limita concretamente lo sviluppo di quella che possiamo definire come “l’azienda” club. Questa mancanza non permette di diversificare o incrementare i ricavi e, tema a molto caro, non incide positivamente sul cronico disequilibrio economico finanziario che caratterizza il nostro sport.

Ad oggi, con la situazione dell’impiantistica che interessa gran parte non è possibile sviluppare ricavi da hospitality e da servizi in generale; non è possibile lavorare sull’incremento del ticketing, e ancor meno lavorare su nuove forme di partnership e di sponsorizzazioni. È oggettivo che uno stadio nuovo – o rinnovato – genera da un minimo del 30% al massimo di 50% di ricavi in più di un club medio.

Si tratta quindi di un qualcosa che è a dir poco fondamentale per l’aspetto della patrimonializzazione dei club.

Non possiamo non ricordare che le aziende calcistiche sono aziende non patrimonializzate, non dispongono delle leve classiche del bilancio che esistono invece in tutti i compartimenti industriali: proprio per questo un impianto rinnovato, con le caratteristiche abbiamo descritto, diventerebbe invece un elemento chiave capace di dare valore all’asset aziendale. D. Quanto è importante, per la Lega Serie B, accompagnare i club nella costruzione di un rapporto sempre più stretto tra società, istituzioni locali e territorio, quale dovrebbe essere il suo ruolo? R. Penso, prima di tutto, che le leghe e le federazioni debbano avere un ruolo. E questa affermazione non è fine a sé, perché parliamo di entità che hanno nelle loro finalità la responsabilità di far crescere il sistema.

Supportando e affiancando il club nel processo complesso di pianificazione di un nuovo impianto o ristrutturazione dell’esistente. Come farlo? Beh, dipende dal grado di interventismo, ossia di quanto una lega voglia e possa incidere sul tema.

Oltre un decennio fa, quando il presidente della Lega Serie B era l’attuale ministro dello Sport (Andrea Abodi, N.d.R.) veniva lanciata B Futura, una società di scopo della Lega Serie B, dedicata esclusivamente al supporto dei club nella progettazione degli impianti. Società che nel passaggio di governance successiva è stata chiusa ma che, è mia ferma intenzione, rilanciare. È infatti mia intenzione aprire, non una società, ma uno “sportello infrastrutture”, definiamolo così, che però abbia le stesse finalità della vecchia B Futura. Quindi fornire tutte le aree di competenze e informazioni per i club che intendono cimentarsi nell’avventura – perché così va definita – di un nuovo impianto sportivo.