Le plusvalenze non bastano: la Lazio chiude il bilancio 2026 in rosso di 10 milioni

Lazio bilancio 2026 – Risultato, debiti e patrimonio netto

Il risultato operativo è così rimasto negativo per 13,6 milioni di euro, pur migliorando rispetto al rosso operativo da 16,8 milioni del 2024/25. Gli oneri finanziari sono saliti da 5,4 a 7,5 milioni, anche per la maggiore esposizione finanziaria, portando il risultato prima delle imposte a -19,2 milioni. Grazie all’effetto delle imposte differite e anticipate, la perdita netta si è infine attestata a 10 milioni di euro, rispetto ai 17,2 milioni dell’esercizio precedente.

Un elemento particolarmente significativo riguarda il patrimonio netto, passato dai -16,8 milioni del 30 giugno 2025 a +113,6 milioni al 30 giugno 2026. Il miglioramento, tuttavia, non deriva dalla gestione reddituale né da un aumento di capitale, ma principalmente dalla rivalutazione del Centro Sportivo di Formello. La Lazio ha infatti adottato dal 1° luglio 2025 il “Revaluation Model” previsto dallo IAS 16 per terreni e fabbricati, adeguandone il valore contabile al fair value. L’operazione ha determinato un incremento delle riserve per circa 140,4 milioni di euro, al netto delle relative imposte differite.

Si tratta di una scelta contabile che era già emersa nella semestrale al 31 dicembre 2025: a quella data il patrimonio netto era infatti già tornato positivo per 103,2 milioni, proprio per effetto della nuova riserva IAS 16 da circa 140,4 milioni. La rivalutazione rafforza quindi contabilmente la struttura patrimoniale del gruppo, ma non genera liquidità, un aspetto particolarmente rilevante osservando la situazione finanziaria a fine esercizio.

Le disponibilità liquide al 30 giugno 2026 ammontavano infatti ad appena 1,84 milioni di euro, contro i 6,06 milioni di un anno prima, con una riduzione di oltre il 69%. La gestione corrente ha assorbito cassa per 33,75 milioni, mentre l’attività di investimento ha prodotto un ulteriore assorbimento per 22,4 milioni. A compensare parzialmente questi flussi è stata l’attività finanziaria, positiva per quasi 52 milioni, ma il saldo finale ha comunque determinato una riduzione della cassa di 4,2 milioni nell’esercizio.

Contestualmente, l’indebitamento finanziario netto è salito a 126,4 milioni di euro, rispetto ai 66,3 milioni del giugno 2025, con un incremento di circa 60 milioni. La società attribuisce l’aumento soprattutto al maggiore utilizzo di linee di finanziamento autoliquidanti. I debiti, al netto dell’esposizione finanziaria, dei risconti passivi e dei fondi, sono pari invece a 196,6 milioni; escludendo anche i debiti tributari legati alle rateizzazioni, l’importo scende a 170,8 milioni, in diminuzione di 12,1 milioni rispetto al 30 giugno 2025.

Nel complesso, quindi, il bilancio 2025/26 mostra un rosso più contenuto grazie alla forte crescita delle plusvalenze e un patrimonio netto tornato ampiamente positivo per effetto della rivalutazione di Formello, a fronte però di una struttura finanziaria caratterizzata da un indebitamento in forte aumento e, soprattutto, da una liquidità disponibile particolarmente ridotta a fine giugno.