I tifosi della Lazio a Lotito: «Ok a un confronto, ma ammetta gli errori»

Lo scontro tra i tifosi della Lazio e la società continua a tenere banco in casa biancoceleste. Come riportato da il quotidiano Il Tempo, nella giornata di ieri ieri i gruppi organizzati hanno commentato ai microfoni di Radio Laziale il tentativo del direttore sportivo del club Angelo Fabiani di favorire un dialogo con i sostenitori, con i quali da mesi si è formata una profonda spaccatura.

«Lotito ci vuole incontrare? Faccia una conferenza stampa, chieda scusa per quello che ha fatto negli ultimi 22 anni e ci mettiamo seduti. Il Ds Fabiani non ha detto che vuole fare un incontro. Lo disse a dicembre dello scorso anno e noi avevamo dato la nostra disponibilità, si mise in prima fila dicendo di voler creare un tavolo ma è stato bloccato dalla società. Noi siamo stati chiari, le nostre richieste sono state reiterate. Questa rottura si sarebbe potuta evitare».

Così hanno risposto i tifosi biancocelesti, ricordando inoltre come già lo scorso dicembre fosse stata data disponibilità per un incontro, che non si è mai concretizzato. Lo stesso Lotito, che per il momento non ammette errori, aveva commentato nei giorni scorsi la contestazione, che sta assumendo anche una dimensione politica.