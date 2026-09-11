La prima settimana settimana di coppe europee, dedicata interamente alla UEFA Champions League, si è chiusa in maniera positiva per le formazioni italiane. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, rispettivamente contro due big come Real Madrid e Arsenal, la Roma ha ottenuto un pareggio nel debutto in Turchia contro il Fenerbahce, mentre il Como ha conquistato un netto successo per 4-1 nello storico esordio nella competizione contro il Lipsia. Con le sfide di questi tre giorni è così ripartita la corsa ai posti extra nella Champions League, questa volta per l’edizione 2027/28, tramite il ranking stagionale UEFA che premierà le nazioni che faranno più punti con le proprie squadre nelle tre competizioni internazionali: Champions, Europa League e Conference.

Ranking quinto posto Champions – Come si calcolano i punti Questa particolare forma, lo ricordiamo, è stata introdotta con la rivoluzione del format della Champions League. Il torneo, come ormai noto, si presenta in una nuova veste da tre stagioni a questa parte e vede la partecipazione di 36 squadre, con un girone unico e otto partite (contro altrettanti avversari differenti) per ogni formazione, sempre con divisione in quattro fasce. Ma come si conquistano i punti? E come si calcolano? Ogni club che prende parte alle coppe europee può conquistare punti in base alle proprie performance. Le squadre che giocano in Champions possono conquistare complessivamente più punti rispetto a quelle che si trovano in Europa League o in Conference League, rispettivamente con un massimo di 29,5, 23 e 20,5 punti. I punti si conquistano sia pareggiando che vincendo le sfide della competizione, ma punti bonus vengono assegnati anche per la gran parte dei passaggi dei turni nella fase a eliminazione diretta e – da questa stagione – in base alla posizione nella classifica unica delle tre competizioni UEFA per club. I punti finali del ranking UEFA per Paesi vengono poi calcolati sommando il numero di punti totali raccolti da ogni club di una determinata Federazione nelle competizioni europee della stagione, e dividendoli per il numero di squadre partecipanti. Per questo motivo, la permanenza dell’Atalanta in Conference League dopo il preliminare ha consentito all’Italia di superare già un ostacolo importante e di contare sui punti che la formazione bergamasca potrà accumulare nel girone.