Il Como debutta in Champions con un successo: premi UEFA a quota 34 milioni

Prima storica volta in Champions League per il Como, che nella cornice del Sinigaglia ha fatto il suo esordio nella massima competizione europea per club. Un debutto ce non poteva essere migliore: la squadra ha battuto in casa 4-1 il Lipsia e conquistato i primi tre punti nella nuova fase campionato della competizione. Per la formazione di Cesc Fabregas, la vittoria non è solo un successo storico per il club, ma ha anche un valore importante dal punto di vista economico. Il nuovo format della Champions League, introdotto dalla stagione 2024/2025, ha portato un aumento delle squadre da 32 a 36 e di conseguenza anche il numero di partite è aumentato. La prima fase prevede otto gare per club, dove il Como affronterà (oltre al Lipsia, partita di ieri), Barcellona, PSG, Betis, Manchester United, Feyenoord, AEK Atene e Lens.

L’aumento delle partite ha portato con sé anche maggiori ricavi dalla competizione. La UEFA ha infatti annunciato la distribuzione di 2,47 miliardi di euro alle società, contro i circa 2 miliardi a stagione versati nel ciclo 2021-2024. Ma quanto può incassare il club lariano dalla massima competizione europea? Calcio e Finanza ha stimato i ricavi del Como dalla partecipazione alla Champions League e seguirà la crescita dei premi man mano che la competizione andrà avanti: una cifra che potrà aumentare ulteriormente in base ai risultati ottenuti dalla squadra nel corso della stagione europea.

Como premi Champions – Il bonus per la partecipazione Iniziando con il bonus per la partecipazione, ciascuno dei 36 club che si è qualificato per la prima fase – Como compreso – ha ricevuto 18,62 milioni di euro (cifra in crescita rispetto ai 15,64 milioni del ciclo 2021-2024), quota suddivisa in un acconto iniziale di 17,87 milioni di euro e un saldo successivo di 750.000 euro. Como premi Champions – I bonus per i risultati Il Como conquista non solo la sua prima vittoria il Champions, ma anche 2,1 milioni di euro. Ogni risultato ottenuto nella fase di campionato porta un premio economico, ricordiamo che le vittorie (2,1 milioni) e i pareggi (700mila euro) valgono un po’ meno rispetto al ciclo precedente (rispettivamente 2,8 milioni e 930mila euro). Tuttavia, un bonus extra è previsto per il piazzamento nella classifica finale: ogni club riceverà una somma basata sulla sua classifica al termine della prima fase. L’importo totale disponibile per il bonus sarà diviso in 666 quote uguali. Il valore iniziale di ogni quota sarà di 275mila euro. La squadra con la classifica peggiore (ultimo posto) riceverà una quota (275mila euro), cifra che è stata considerata nelle stime sui ricavi minimi. Eventuali risparmi derivanti dai pareggi prima fase aumenteranno proporzionalmente il valore iniziale delle quote distribuite per ogni posizione, cosa che verosimilmente accadrà, come successo lo scorso anno. Il Como parte quindi nel migliori dei modi, sia dal punto di vista sportivo che da quello economico. La vittoria contro il Lipsia permette al club di aggiungere 2,1 milioni di euro al proprio bottino.

Como premi Champions – I bonus del value pillar A completare i ricavi del Como dalla Champions League c’è il value pillar, attraverso il quale la UEFA distribuisce le somme legate al valore dei diritti televisivi e al peso storico dei club. La cifra viene suddivisa in due componenti: La parte europea – legata al mercato dei diritti tv del continente, distribuita in base a un ranking creato utilizzando la media tra il peso del singolo mercato nazionale e il ranking UEFA su cinque anni;

– legata al mercato dei diritti tv del continente, distribuita in base a un ranking creato utilizzando la media tra il peso del e il ranking UEFA su cinque anni; La parte non europea – legata al ranking storico/decennale, esclusi però i punti guadagnati per i titoli conquistati nella storia. La suddivisione tra le due componenti prevede il 73% per la parte europea e il 27% per quella non europea. Il rapporto si basa sui contratti conclusi con i mercati televisivi di tutto il mondo per l’intero ciclo di riferimento entro il 1° luglio 2024. Secondo quanto previsto dalla distribuzione dei premi della Champions League 2026/27, il value pillar rappresenta quindi una delle principali componenti della distribuzione economica della competizione. Per il Como quindi, sulla base delle stime per la stagione 2026/27, la quota europea è pari a 11,22 milioni di euro, mentre la quota non europea ammonta a 1,73 milioni di euro. Complessivamente, quindi, il Como incasserà 12,95 milioni di euro da questa voce.