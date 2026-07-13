Ma come saranno distribuiti i premi? Ecco tutti i dettagli, che ci consentiranno di capire come sarà ripartito il peso di partecipazione, risultati, ranking storico e market pool. Per la fase a gironi, la UEFA distribuirà ai club un totale di 2,437 miliardi di euro (senza considerare i 30 milioni di euro da dividere tra i club che giocheranno i playoff).

La UEFA distribuirà quasi 2,5 miliardi di euro ai 36 club che prenderanno parte alla seconda edizione della Champions League con il nuovo format. Il dato emerge da documenti ufficiali di cui Calcio e Finanza ha preso visione, che riportano le cifre complessive del montepremi della competizione, del quale potranno beneficiare anche le italiane Inter, Napoli, Roma e Como , le quattro qualificate al termine della Serie A 2025/26.

Premi Champions League 2026 2027 – La quota di partenza (670 milioni)

Ciascuno dei 36 club che si qualificheranno per la fase a gironi riceverà 18,62 milioni di euro, quota suddivisa in un acconto di 17,87 milioni di euro e un saldo di 750.000 euro. Questa cifra è la medesima per tutte le partecipanti, ed è la base da cui partire per i calcoli sugli incassi di ogni società.

Premi Champions League 2026 2027 – I bonus per i risultati (914 milioni)

Per ogni partita della fase a gironi verranno assegnati dei bonus in base alle prestazioni: 2,1 milioni di euro per ogni vittoria e 700.000 euro per pareggio. Gli importi non distribuiti (700.000 euro per pareggio) verranno raggruppati e ridistribuiti tra i club che partecipano alla fase a gironi in misura proporzionale alla classifica finale della league phase.

Inoltre, è previsto l’ormai noto bonus legato alla classifica della prima fase: ogni club riceverà una somma basata sulla sua classifica finale nel girone. L’importo totale disponibile per il bonus sarà diviso in 666 quote uguali. Il valore iniziale di ogni quota sarà di 275mila euro. La squadra con la classifica peggiore (ultimo posto) riceverà una quota (275mila euro).

Una quota verrà aggiunta a ogni posizione e quindi la squadra con la classifica più alta riceverà 36 quote. Eventuali risparmi derivanti dai pareggi nella fase a gironi aumenteranno proporzionalmente il valore iniziale delle quote distribuite per ogni posizione (motivo per cui la cifra minima, a fine girone, sarà comunque più alta). Oltre ai bonus per la classifica, le squadre dalla prima all’ottava posizione riceveranno ulteriori 2 milioni di euro e le squadre dalla nona alla sedicesima posizione riceveranno 1 milione in più.

I club che si qualificano per la fase a eliminazione diretta riceveranno invece i seguenti importi:

qualificazione agli spareggi: 1 milione di euro a società;

qualificazione agli ottavi di finale: 11 milioni di euro a società;

qualificazione ai quarti di finale: 12,5 milioni di euro a società;

qualificazione alle semifinali: 15 milioni di euro a società;

qualificazione alla finale: 18,5 milioni di euro a società;

vittoria in finale: 6,5 milioni.

I due club che si qualificheranno alla Supercoppa UEFA 2024 riceveranno 4 milioni di euro ciascuno, con la vincente che riceverà 1 milione di euro supplementare.

Premi Champions League 2026 2027 – Il “value pillar” (853 milioni)

Il “value pillar”, che abbiamo imparato a conoscere nelle due, è una combinazione di quelli che fino al 2023/24 erano market pool (valore di mercato del paese) e coefficiente (coefficienti individuali dei club). Il “value pillar” comprende due parti: parte europea e parte non europea. Gli importi assegnati alle due parti sono proporzionali all’esito effettivo delle vendite dei diritti televisivi per quella competizione nei mercati UEFA (parte europea) e in tutti gli altri mercati (parte non europea).

Il rapporto tra la parte europea (73%) e quella non europea (27%) si basa sui contratti conclusi con i mercati televisivi di tutto il mondo per l’intero ciclo entro il 1º luglio 2024.

La parte europea

Ma come saranno distribuite queste somme? Partiamo dalla “parte europea”. I Paesi dei club partecipanti sono classificati in base al contributo dei loro broadcaster nazionali al ricavato totale dei media per l’intero ciclo di quella competizione. Nella classifica individuale, i club occupano le posizioni garantite dalla classifica del loro Paese.

Ad esempio, se il Paese classificato al primo posto nella classifica del valore di mercato dei media ha quattro club nella competizione, i club di quel Paese saranno classificati dal primo al quarto posto nella classifica del valore di mercato del club. Le posizioni di questi quattro club dal primo al quarto saranno basate sulla loro partecipazione alla fase a gironi delle competizioni per club UEFA nelle cinque stagioni precedenti (3 punti per una stagione in UCL, 2 punti per una stagione in UEL, 1 punto per una stagione in UECL).

Se il Paese classificato al secondo posto nella classifica del mercato dei media della Champions League ha tre club nella competizione, i club di quel Paese saranno classificati dal quinto al settimo posto nella classifica del valore di mercato del club, e così via. Lo stesso procedimento verrà applicato a tutti i Paesi e ai loro club fino alla posizione 36: