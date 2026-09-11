Roma, il pari con il Fenerbahce porta i premi Champions oltre 50 milioni

Un punto che pesa sia in previsione dei prossimi incontri, sia sul fronte economico. Il nuovo format della Champions League, introdotto dalla stagione 2024/2025, ha portato un aumento delle squadre da 32 a 36 e di conseguenza anche il numero di partite è aumentato. La prima fase prevede otto gare per club, dove la Roma affronterà (oltre al Fenerbahce, partita di ieri), Real Madrid, Slovan Bratislava, Manchester United, PSG, Sporting, AEK Atene e Lille.

La Roma torna in Champions League dopo sette stagioni e lo fa con un pareggio per 1-1 nella trasferta turca contro il Fenerbahce. Un esordio tutto sommato positivo in una sfida complicata, che ha visto la squadra di Gasperini andare avanti nel primo tempo grazie alla rete di Cristante, per poi essere rimontata nella ripresa con il gol di Archie Brown arrivato a inizio della seconda frazione di gioco.

L’aumento delle partite ha portato con sé anche maggiori ricavi dalla competizione. La UEFA ha infatti annunciato la distribuzione di 2,47 miliardi di euro alle società, contro i circa 2 miliardi a stagione versati nel ciclo 2021-2024.

Ma quanto può incassare il club della capitale dalla massima competizione europea? Calcio e Finanza ha stimato i ricavi della Roma dalla partecipazione alla Champions League e seguirà la crescita dei premi man mano che la competizione andrà avanti: una cifra che potrà aumentare ulteriormente in base ai risultati ottenuti dalla squadra nel corso della stagione europea.

Roma premi Champions – Il bonus per la partecipazione

Iniziando con il bonus per la partecipazione, ciascuno dei 36 club che si è qualificato per la prima fase – Roma compresa – ha ricevuto 18,62 milioni di euro (cifra in crescita rispetto ai 15,64 milioni del ciclo 2021-2024), quota suddivisa in un acconto iniziale di 17,87 milioni di euro e un saldo successivo di 750.000 euro.

Roma premi Champions – I bonus per i risultati

Ogni risultato positivo ottenuto nella fase di campionato porta un premio economico. Ricordiamo che le vittorie (2,1 milioni) e i pareggi (700mila euro) valgono un po’ meno rispetto al ciclo precedente (rispettivamente 2,8 milioni e 930mila euro). Tuttavia, un bonus extra è previsto per il piazzamento nella classifica finale: ogni club riceverà una somma basata sulla sua classifica al termine della prima fase.

L’importo totale disponibile per il bonus sarà diviso in 666 quote uguali. Il valore iniziale di ogni quota sarà di 275mila euro. La squadra con la classifica peggiore (ultimo posto) riceverà una quota (275mila euro), cifra che è stata considerata nelle stime sui ricavi minimi. Eventuali risparmi derivanti dai pareggi prima fase aumenteranno proporzionalmente il valore iniziale delle quote distribuite per ogni posizione, cosa che verosimilmente accadrà, come successo lo scorso anno.

La Roma parte quindi con un buon risultato. Il pareggio contro il Fenerbahce permette al club di aggiungere 7mila euro al proprio bottino.