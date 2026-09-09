Lotito: «A Roma la destra vuole cacciarmi, ma la mia Lazio è prima in Serie A»

La Lazio è prima in classifica a punteggio pieno dopo tre giornate, ma il rapporto tra Claudio Lotito e una parte consistente della tifoseria biancoceleste resta tesissimo. Il presidente del club e senatore di Forza Italia torna sulla contestazione che lo accompagna ormai da tempo e che, nelle ultime settimane, ha assunto anche una dimensione politica, con iniziative e raccolte firme alle quali hanno aderito anche figure legate al centrodestra romano.

Una situazione che Lotito giudica incomprensibile, soprattutto alla luce dell’avvio di stagione della squadra. «Non mi faccia parlare, parlano i fatti per me. Quello che sta succedendo contro di me è fuori da ogni logica», ha spiegato il numero uno biancoceleste al Fatto Quotidiano, rispondendo alle critiche di chi sostiene che con la sua gestione i tifosi non riescano più a «sognare».