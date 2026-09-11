Sky sarà assoluta protagonista della competizione, con la trasmissione in esclusiva di tutte le sfide dell’Europa League , disponibili sui canali Sky Sport e in streaming su NOW.

Dopo il sorteggio che si è svolto a fine agosto, i 36 club che prendono parte alla seconda competizione europea per importanza inizieranno a sfidarsi, con il primo turno in programma nelle giornate di mercoledì 16 e giovedì 17 settembre . Tra le protagoniste ci saranno anche Milan e Juventus , le due formazioni italiane qualificate al torneo.

Dopo una settimana interamente dedicata alla Champions League , anche l’ Europa League è pronta a ripartire con la prima giornata della fase campionato dell’edizione 2026/27 , la terza con il nuovo format che ha rivoluzionato le principali competizioni UEFA per club.

Su quale partita è ricaduta dunque la scelta per inaugurare le gare in chiaro dell’Europa League 2026/27? Il primo appuntamento stagionale sarà una sfida di grande fascino internazionale.

Per seguire Milan e Juventus , quindi, gli spettatori dovranno fare riferimento a Sky e NOW, mentre TV8 offrirà gratuitamente una delle sfide più interessanti di ogni turno della competizione, il miglior match tra le big straniere che prendono parte alla competizione.

E le partite in chiaro? Anche per questa stagione Sky ha scelto di mantenere uno spazio dedicato alle gare free attraverso TV8 , canale del gruppo Comcast. La strategia prevede di lasciare agli abbonati le sfide delle squadre italiane, proponendo invece in chiaro alcuni dei migliori incontri tra club stranieri.

A scendere in campo saranno infatti Beşiktaş e Olympique Marsiglia, due club con grande tradizione europea e chiamati subito a confrontarsi in una delle gare più interessanti della prima giornata della fase campionato. In campo anche alcune vecchie conoscenze del calcio italiano, tra cui l’ex attaccante della Juventus Dusan Vlahovic, guidato dall’ex allenatore del Bologna Vincenzo Italiano.

L’incontro Beşiktaş-Olympique Marsiglia, in programma giovedì 17 settembre, con calcio d’inizio fissato per le ore 21.00, sarà trasmesso in diretta e in chiaro su TV8. La sfida sarà visibile gratuitamente anche in streaming attraverso il sito ufficiale dell’emittente.