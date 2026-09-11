Quali sono le squadre con il maggior numero di spettatori in Champions League nella stagione 2026/27? In vista della nuova edizione della competizione, Calcio e Finanza seguirà giornata dopo giornata l’andamento delle presenze negli stadi di tutta Europa, mettendo a confronto sia il numero medio di spettatori sia il tasso di riempimento degli impianti, per fornire un quadro completo del seguito del miglior torneo per club del continente. Un’analisi che replica quella che viene già realizzata per il campionato di Serie A. Lo studio prende in considerazione le partite casalinghe disputate da ogni formazione nella Champions League 2026/27. Per quanto riguarda le presenze, i dati utilizzati sono quelli riportati nei report ufficiali UEFA relativi a ciascuna partita, mentre per calcolare il tasso di riempimento Calcio e Finanza ha utilizzato le capienze ufficiali UEFA degli stadi per la competizione, dati ai quali questa testata ha avuto accesso. Quest’ultimo elemento è particolarmente importante, considerando che la capienza utilizzabile per una partita di Champions League può non coincidere perfettamente con quella prevista nelle competizioni nazionali, anche in virtù delle differenti esigenze organizzative imposte dalla UEFA. E che la media spettatori risente inevitabilmente della grandezza degli impianti a disposizione di ogni società.

Champions League spettatori 2026 2027 – La classifica delle presenze Dopo la prima giornata della fase campionato, la graduatoria comprende per il momento solamente le 18 squadre che hanno già disputato una partita sul proprio campo. Per avere una classifica realmente rappresentativa bisognerà dunque attendere che tutte le formazioni abbiano giocato almeno una gara interna e, soprattutto, che il campione aumenti con il passare dei turni. In questa primissima fase è il Borussia Dortmund a guidare la classifica per pubblico, grazie ai 77.500 spettatori presenti alla prima sfida casalinga. Alle sue spalle si trovano il Bayern Monaco, con 75mila presenze, il Real Madrid con 74.858 e il Manchester United con 73.685. Più staccato il Liverpool, che completa le prime cinque posizioni con 59.870 spettatori. Complessivamente, le prime 18 partite casalinghe considerate hanno raccolto 846.316 spettatori, per una media di 47.018 presenze per incontro. Numeri già significativi, ma sui quali il calendario può avere un impatto molto rilevante: avversario, giorno della settimana, fase della competizione e importanza sportiva della singola partita possono infatti incidere notevolmente sulle presenze. Uno scenario che vale a maggior ragione per le quattro italiane: Inter, Napoli, Roma e Como. Dopo il primo turno, soltanto Napoli e Como hanno già disputato una partita interna e compaiono quindi nella graduatoria. Il Napoli ha raccolto 44.083 spettatori, posizionandosi al decimo posto nella graduatoria, mentre al Sinigaglia il Como ne ha fatti registrare 10.198. I lariani sono il fanalino di coda al momento, ma sul dato delle presenze medie pesa la capienza dello stadio di poco più di 10mila posti. Inter e Roma hanno invece esordito in trasferta ed entreranno nella classifica solamente dopo la loro prima partita casalinga. Proprio per questo motivo, nelle prime giornate la posizione occupata dalle singole società va interpretata con cautela: con una sola gara disputata in casa, la media coincide necessariamente con il pubblico dell’unico incontro giocato.

Pos. Squadra Spettatori totali Partite Media Spettatori ultima gara 1 Borussia Dortmund 77.500 1 77.500 77.500 2 Bayern München 75.000 1 75.000 75.000 3 Real Madrid 74.858 1 74.858 74.858 4 Manchester United 73.685 1 73.685 73.685 5 Liverpool 59.870 1 59.870 59.870 6 Stuttgart 57.500 1 57.500 57.500 7 Porto 49.106 1 49.106 49.106 8 Paris Saint-Germain 47.511 1 47.511 47.511 9 Barcelona 45.838 1 45.838 45.838 10 Napoli 44.083 1 44.083 44.083 11 Sporting CP 44.054 1 44.054 44.054 12 Fenerbahçe 40.577 1 40.577 40.577 13 Lille 38.587 1 38.587 38.587 14 PSV Eindhoven 34.900 1 34.900 34.900 15 AEK Athens 30.221 1 30.221 30.221 16 Club Brugge 24.286 1 24.286 24.286 17 Slavia Praha 18.542 1 18.542 18.542 18 Como 10.198 1 10.198 10.198 TOTALE 846.316 18 47.018

Champions League spettatori 2026 2027 – Il tasso di riempimento Il dato relativo agli spettatori assoluti racconta però soltanto una parte della situazione. Le differenze nelle dimensioni degli impianti rendono infatti particolarmente interessante anche il tasso di riempimento, calcolato mettendo in rapporto il numero di spettatori registrato in ciascuna partita con la capienza UEFA dello stadio. Da questo punto di vista, dopo la prima giornata è il Paris Saint-Germain a guidare la graduatoria con il 100% di riempimento. Seguono Bayern Monaco al 99,97%, PSV Eindhoven al 99,71%, Manchester United al 99,23% e Porto al 98,15%. Tra le italiane che hanno già giocato in casa, il Como fa registrare un dato particolarmente elevato, con il 93,78% dei posti disponibili occupati, mentre il Napoli si attesta all’80,90%. Nel complesso, considerando tutte le partite disputate finora, il tasso medio di riempimento degli impianti è pari al 91,82%. Anche questa classifica sarà però destinata a diventare più significativa con il procedere della competizione. Una singola partita particolarmente prestigiosa può infatti portare immediatamente un club vicino al 100%, mentre una gara meno attrattiva può incidere sensibilmente sulla media quando il numero di incontri disputati è ancora limitato.

Squadra Media Riempimento Paris Saint-Germain 47.511 100,00% Bayern München 75.000 99,97% PSV Eindhoven 34.900 99,71% Manchester United 73.685 99,23% Porto 49.106 98,15% Liverpool 59.870 97,93% AEK Athens 30.221 97,17% Real Madrid 74.858 96,59% Stuttgart 57.500 95,74% Slavia Praha 18.542 95,72% Borussia Dortmund 77.500 95,25% Como 10.198 93,78% Club Brugge 24.286 85,85% Fenerbahçe 40.577 84,69% Sporting CP 44.054 83,58% Napoli 44.083 80,90% Lille 38.587 77,23% Barcelona 45.838 71,35% TOTALE 47.018 91,82%