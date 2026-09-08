La Champions League è pronta a ripartire con la prima giornata della fase campionato dell’edizione 2026/27, la terza con il nuovo format e l’ultima del primo ciclo da quando la UEFA ha deciso di rivoluzionare le sue competizioni principali. Dopo il sorteggio dello scorso 27 agosto, i 36 club che prendono parte alla massima competizione calcistica del continente inizieranno a sfidarsi, con il primo turno (che rappresenta anche la settimana di esclusiva della Champions) previsto per le giornate di martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 settembre .

Champions partita in chiaro: la strategia tra match e highlights

E le partite in chiaro? Anche per quest’anno il torneo riparte su TV8, l’unico canale in chiaro del digitale terrestre dove si possono vedere partite della massima competizione europea per club. Ogni mercoledì, in diretta alle ore 21.00, TV8 – come anticipato da Calcio e Finanza – propone un top match tra i più prestigiosi club stranieri. Il primo appuntamento della stagione è fissato per domani, mercoledì 9 settembre, con la sfida tra Liverpool e Atlético Madrid.

La serata dedicata alle stelle più luminose del calcio internazionale si apre già alle ore 20.20 con TV8 Football Night, lo studio pre-partita condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. In studio con loro per la prima serata di coppa troveremo Walter Zenga, Gianluca Zambrotta, Stefano De Grandis e Massimo Caputi. Al triplice fischio finale, al via il post-partita con interviste, commenti e approfondimenti. Ma soprattutto, in chiaro dalle 23.00 gli highlights delle partite di Champions League del martedì e del mercoledì con un occhio di riguardo agli incontri delle squadre italiane.

Le sfide di Champions in chiaro non scompaiono dunque dai palinsesti, ma per seguire le italiane – Inter, Napoli, Roma e l’esordiente Como – gli spettatori dovranno necessariamente abbonarsi a Sky Sport e a Prime Video. Tutto ciò a meno che qualche italiana non raggiunga le semifinali: in quel caso la legge obbliga le emittenti titolari dei diritti a trasmettere le partite in chiaro.

Champions partita in chiaro: la scelta per il primo turno 2026/27

Come detto, la partita che alzerà il sipario sule gare in chiaro del torneo sarà una di quelle da vivere con passione per tutti i 90 minuti, con un esito tutt’altro che scontato. Si affronteranno, infatti, Liverpool e Atletico Madrid, con le due big candidate a superare il girone e a portarsi fino in fondo alla competizione, anche se – come abbiamo visto in questi anni – le sorprese sono dietro l’angolo.

Curiosamente, la stessa sfida fu la prima a essere trasmessa in chiaro anche nella passata stagione. L’incontro Liverpool-Atletico Madrid – in programma mercoledì 9 settembre, con calcio d’inizio fissato per le ore 21.00 – sarà visibile gratuitamente anche in streaming sul sito di TV8 e consentirà ai tifosi di vedere all’opera due delle squadre accreditate per arrivare fino in fondo alla competizione. I Reds affronteranno tra l’altro l’Inter in questa prima fase, a San Siro come nella passata edizione della competizione.