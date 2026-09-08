Ma perché la Champions si giocherà anche di giovedì? La scelta è stata della UEFA, la quale dopo aver rivoluzionato il format nel 2024, ha deciso di dedicare una settimana esclusiva alla massima competizione europea per club. L’aumento della manifestazione da 32 a 36 squadre ha portato infatti un impatto evidente sul calendario. Questa settimana il giovedì verrà dunque dedicato alla Champions League, permettendo di disputare 18 partite totali spalmate su tre giorni.

La Champions League è pronta questa settimana a scendere in campo con il primo turno in programma tra martedì 8 settembre e giovedì 10 settembre. Anche in questa stagione la competizione si aprirà con una settimana “esclusiva”, che vedrà le formazioni scendere in campo anche di giovedì, giorno abitualmente dedicato alla seconda e alla terza competizione per club: Europa League e Conference League .

Dal secondo turno invece, si tornerà alla programmazione tradizionale, con le partite di Champions in programma martedì e mercoledì.

L’impatto del nuovo format ha portato un evidente cambiamento sul calendario negli ultimi anni, soprattutto sulla programmazione. L’aumento delle squadre e delle partite ha costretto la UEFA a ricavare nuovi spazi per disputare le partite.

Con l’inizio della Champions League e Europa League a settembre, la prima fase terminerà a gennaio, mentre la Conference League finirà a dicembre, con partenza per il mese di ottobre (nella terza competizione UEFA i turni sono sei e non otto). Anche gli altri due tornei avranno comunque una settimana “esclusiva”, ma a differenza della Champions Legue, l’Europa League giocherà il mercoledì e il giovedì, mentre la Conference League giocherà comunque soltanto il giovedì.

Ma quando sono in programma le singole giornate?