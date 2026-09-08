Lautaro rappresenta la Serie A
L’unico calciatore appartenente attualmente a un club italiano è Lautaro Martínez. Il capitano dell’Inter arriva alla sua quinta candidatura dopo una stagione chiusa con 30 reti e 10 assist in 55 presenze.
L’argentino ha contribuito alla conquista del campionato italiano e della Coppa Italia, rafforzando ulteriormente il proprio ruolo centrale nel progetto nerazzurro. Il suo miglior risultato al Pallone d’Oro resta il settimo posto ottenuto nel 2024.
Tra i candidati non mancano alcuni dei talenti più giovani del calcio internazionale. Lamine Yamal e Pau Cubarsí, entrambi classe 2007 e quindi diciannovenni, rappresentano il Barcellona nella lista.
Yamal parte da una posizione particolarmente significativa dopo il secondo posto nell’edizione 2025 e una stagione chiusa con 25 gol e 20 assist, oltre ai successi con club e nazionale.
Alla prima candidatura arrivano invece, tra gli altri, Cubarsí, Gabriel, Willian Pacho, Julián Quiñones, Marc Cucurella e Dayot Upamecano.
La corsa al Pallone d’Oro 2026 mette così insieme generazioni e percorsi profondamente differenti: dai veterani come Messi e Mané ai giovani del Barcellona, passando per i grandi marcatori Mbappé, Kane e Haaland e per il blocco del Paris Saint-Germain. Sarà da questo gruppo di trenta giocatori che emergerà il successore – o la conferma – del vincitore dell’edizione 2025, Ousmane Dembélé.