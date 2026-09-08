I 30 candidati al Pallone d'Oro 2026: solo Lautaro Martinez per la Serie A

Nominati i 30 calciatori che si contenderanno il trofeo, che sarà assegnato lunedì 26 ottobre: la cerimonia si terrà per la prima volta a Londra.

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Candidati Pallone d'Oro 2026
(Foto: Claudio Villa/Getty Images)

Sono stati ufficializzati i 30 candidati al Pallone d’Oro maschile 2026, il riconoscimento individuale più prestigioso del calcio internazionale. Una lista che raccoglie alcuni dei protagonisti della stagione 2025/26, tra campionati nazionali, coppe europee e Mondiale, e nella quale trova spazio anche un rappresentante della Serie A: il capitano dell’Inter Lautaro Martínez.

Tra i nomi più attesi figura Ousmane Dembélé, vincitore dell’edizione 2025 e nuovamente candidato dopo un’altra stagione ricca di successi con il Paris Saint-Germain. Il club francese è nettamente il più rappresentato nella lista, a conferma di un’annata che lo ha visto conquistare ancora una volta i principali trofei a disposizione.

Grande attenzione anche per Kylian Mbappé, autore di 58 reti in 60 presenze con il Real Madrid, e per Harry Kane, che ha chiuso la stagione con numeri ancora più impressionanti: 73 gol in 65 partite con il Bayern Monaco.

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Pallone d’Oro 2026, tutti i 30 candidati

Questi i calciatori inseriti nella lista per il premio maschile:

  • Jude Bellingham – Real Madrid
  • Pau Cubarsí – Barcellona
  • Marc Cucurella – Real Madrid
  • Ousmane Dembélé – Paris Saint-Germain
  • Luis Díaz – Bayern Monaco
  • Bruno Fernandes – Manchester United
  • Gabriel – Arsenal
  • Erling Haaland – Manchester City
  • Achraf Hakimi – Paris Saint-Germain
  • Harry Kane – Bayern Monaco
  • Khvitcha Kvaratskhelia – Paris Saint-Germain
  • Lamine Yamal – Barcellona
  • Sadio Mané – Al-Nassr
  • Marquinhos – Paris Saint-Germain
  • Lautaro Martínez – Inter
  • Kylian Mbappé – Real Madrid
  • Nuno Mendes – Paris Saint-Germain
  • Lionel Messi – Inter Miami
  • João Neves – Paris Saint-Germain
  • Michael Olise – Bayern Monaco
  • Willian Pacho – Paris Saint-Germain
  • Julián Quiñones – Al-Qadsiah
  • Declan Rice – Arsenal
  • Rodri – Barcellona
  • Fabián Ruiz – Paris Saint-Germain
  • William Saliba – Arsenal
  • Ferran Torres – Paris Saint-Germain
  • Dayot Upamecano – Bayern Monaco
  • Vinícius Júnior – Real Madrid
  • Vitinha – Paris Saint-Germain

Pallone d’Oro 2026, domina il Paris Saint-Germain

Il dato che emerge maggiormente dalla lista riguarda il Paris Saint-Germain. Considerando i club di appartenenza attuali indicati nelle candidature, sono infatti dieci i giocatori del PSG presenti tra i trenta finalisti.

Oltre a Dembélé figurano Achraf Hakimi, Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves, Willian Pacho, Fabián Ruiz e Vitinha, ai quali si aggiunge Ferran Torres, passato dal Barcellona al club francese nell’agosto 2026.

Una presenza massiccia che riflette il peso dei successi conquistati dal PSG. Diversi dei suoi candidati possono vantare nel proprio palmarès stagionale la Champions League, la Coppa Intercontinentale, la Supercoppa europea, il campionato francese e il Trophée des Champions.

Tra questi spicca Vitinha, già terzo al Pallone d’Oro 2025, oltre naturalmente al detentore Dembélé.

Mbappé, Kane e Haaland tra i grandi protagonisti

Sul piano individuale, diversi attaccanti arrivano alla candidatura con cifre particolarmente elevate.

Harry Kane è il miglior marcatore tra i candidati sulla base dei numeri riportati per il 2025/26: 73 reti in 65 presenze, accompagnate da otto assist. L’inglese ha inoltre conquistato con il Bayern Monaco Bundesliga, Coppa di Germania e Supercoppa.

Alle sue spalle, almeno sul fronte realizzativo, figurano Kylian Mbappé ed Erling Haaland, entrambi a quota 58 gol. Il francese ha segnato 58 reti in 60 partite con il Real Madrid, mentre il norvegese ne ha realizzate altrettante in 64 incontri con il Manchester City.

Numeri importanti anche per Lionel Messi, che a 39 anni torna nella lista dei candidati dopo una stagione da 45 gol e 30 assist in 49 presenze con l’Inter Miami. Per l’argentino si tratta della 17ª candidatura: nessuno degli altri giocatori in corsa può vantare una presenza così frequente nella storia del premio. Messi ha già conquistato il Pallone d’Oro otto volte.

Lautaro rappresenta la Serie A

L’unico calciatore appartenente attualmente a un club italiano è Lautaro Martínez. Il capitano dell’Inter arriva alla sua quinta candidatura dopo una stagione chiusa con 30 reti e 10 assist in 55 presenze.

L’argentino ha contribuito alla conquista del campionato italiano e della Coppa Italia, rafforzando ulteriormente il proprio ruolo centrale nel progetto nerazzurro. Il suo miglior risultato al Pallone d’Oro resta il settimo posto ottenuto nel 2024.

Tra i candidati non mancano alcuni dei talenti più giovani del calcio internazionale. Lamine Yamal e Pau Cubarsí, entrambi classe 2007 e quindi diciannovenni, rappresentano il Barcellona nella lista.

Yamal parte da una posizione particolarmente significativa dopo il secondo posto nell’edizione 2025 e una stagione chiusa con 25 gol e 20 assist, oltre ai successi con club e nazionale.

Alla prima candidatura arrivano invece, tra gli altri, Cubarsí, Gabriel, Willian Pacho, Julián Quiñones, Marc Cucurella e Dayot Upamecano.

La corsa al Pallone d’Oro 2026 mette così insieme generazioni e percorsi profondamente differenti: dai veterani come Messi e Mané ai giovani del Barcellona, passando per i grandi marcatori Mbappé, Kane e Haaland e per il blocco del Paris Saint-Germain. Sarà da questo gruppo di trenta giocatori che emergerà il successore – o la conferma – del vincitore dell’edizione 2025, Ousmane Dembélé.

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