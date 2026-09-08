Grande attenzione anche per Kylian Mbappé , autore di 58 reti in 60 presenze con il Real Madrid, e per Harry Kane , che ha chiuso la stagione con numeri ancora più impressionanti: 73 gol in 65 partite con il Bayern Monaco.

Tra i nomi più attesi figura Ousmane Dembélé , vincitore dell’edizione 2025 e nuovamente candidato dopo un’altra stagione ricca di successi con il Paris Saint-Germain . Il club francese è nettamente il più rappresentato nella lista, a conferma di un’annata che lo ha visto conquistare ancora una volta i principali trofei a disposizione.

Sono stati ufficializzati i 30 candidati al Pallone d’Oro maschile 2026 , il riconoscimento individuale più prestigioso del calcio internazionale. Una lista che raccoglie alcuni dei protagonisti della stagione 2025/26, tra campionati nazionali, coppe europee e Mondiale, e nella quale trova spazio anche un rappresentante della Serie A: il capitano dell’ Inter Lautaro Martínez .

Numeri importanti anche per Lionel Messi , che a 39 anni torna nella lista dei candidati dopo una stagione da 45 gol e 30 assist in 49 presenze con l’Inter Miami. Per l’argentino si tratta della 17ª candidatura : nessuno degli altri giocatori in corsa può vantare una presenza così frequente nella storia del premio. Messi ha già conquistato il Pallone d’Oro otto volte.

Alle sue spalle, almeno sul fronte realizzativo, figurano Kylian Mbappé ed Erling Haaland , entrambi a quota 58 gol . Il francese ha segnato 58 reti in 60 partite con il Real Madrid, mentre il norvegese ne ha realizzate altrettante in 64 incontri con il Manchester City.

Harry Kane è il miglior marcatore tra i candidati sulla base dei numeri riportati per il 2025/26: 73 reti in 65 presenze , accompagnate da otto assist. L’inglese ha inoltre conquistato con il Bayern Monaco Bundesliga, Coppa di Germania e Supercoppa.

Lautaro rappresenta la Serie A

L’unico calciatore appartenente attualmente a un club italiano è Lautaro Martínez. Il capitano dell’Inter arriva alla sua quinta candidatura dopo una stagione chiusa con 30 reti e 10 assist in 55 presenze.

L’argentino ha contribuito alla conquista del campionato italiano e della Coppa Italia, rafforzando ulteriormente il proprio ruolo centrale nel progetto nerazzurro. Il suo miglior risultato al Pallone d’Oro resta il settimo posto ottenuto nel 2024.

Tra i candidati non mancano alcuni dei talenti più giovani del calcio internazionale. Lamine Yamal e Pau Cubarsí, entrambi classe 2007 e quindi diciannovenni, rappresentano il Barcellona nella lista.

Yamal parte da una posizione particolarmente significativa dopo il secondo posto nell’edizione 2025 e una stagione chiusa con 25 gol e 20 assist, oltre ai successi con club e nazionale.

Alla prima candidatura arrivano invece, tra gli altri, Cubarsí, Gabriel, Willian Pacho, Julián Quiñones, Marc Cucurella e Dayot Upamecano.

La corsa al Pallone d’Oro 2026 mette così insieme generazioni e percorsi profondamente differenti: dai veterani come Messi e Mané ai giovani del Barcellona, passando per i grandi marcatori Mbappé, Kane e Haaland e per il blocco del Paris Saint-Germain. Sarà da questo gruppo di trenta giocatori che emergerà il successore – o la conferma – del vincitore dell’edizione 2025, Ousmane Dembélé.