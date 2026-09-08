Il Liverpool vola con Turkish Airlines: in top 5 tra le big per ricavi da sponsor di maglia

Il Liverpool cambia sponsor di maglia. Il club della Premier League inglese ha annunciato che Turkish Airlines diventerà il main sponsor sulla divisa da gioco dei Reds a partire dalla stagione 2027/28, grazie a un accordo da 300 milioni di sterline (circa 350 milioni di euro al cambio attuale).
L’ accordo con Turkish Airlines avrà una durata quinquennale, sarà attivo da giugno 2027, e porterà 60 milioni di sterline all’anno (70 milioni di euro), generando un totale di più di 300 milioni di sterline. Si tratta di un corrispettivo in aumento rispetto ai 60 milioni di sterline che, secondo le indiscrezioni, la società inglese percepisce da Standard Chartered.
Il gruppo britannico rimarrà comunque in carica per tutta la stagione 2026/27, prima di diventare un partner globale a partire dalla stagione 2027/28, ma senza logo sulla maglia. Per quanto riguarda Turkish Airlines, il logo della compagina turca sarà posizionato sulla maglia del Liverpool, e con questo accordo i Reds si aggiungono alle altre big della Premier League che hanno scelto una compagnia aerea come principale sponsor di maglia: l’Arsenal con Emirates e il Manchester City con Etihad Airways.
Questo accordo con Turkish Airlines permette al Liverpool, oltre di aumentare il corrispettivo dallo slot più importante per quanto riguarda le proprie sponsorizzazioni, di agganciare il PSG al terzo posto per ricavi da main sponsor, raggiungendo il Paris Saint Germain e il Manchester United, tra i club con il contratto più remunerativo in essere. Questa la top 10 aggiornata:
- 1. Real Madrid – Emirates: 100 milioni di euro a stagione
- 2. Manchester City – Etihad: 80 milioni di euro a stagione
- 3. PSG – Qatar Airways: 70 milioni di euro a stagione
- 3. Manchester United – Snapdragon: 70 milioni di euro a stagione
- 3. Liverpool – Turkish Airlines: 70 milioni di euro a stagione (dal 2027/28)
- 6. Bayern Monaco – Deutsche Telekom: 65 milioni di euro a stagione
- 7. Barcellona – Spotify: 65 milioni di euro a stagione
- 8. Arsenal – Emirates: 60 milioni di euro a stagione
- 9. Chelsea – USDC: 58,3 milioni di euro a stagione
- 10. Tottenham – AIA: 47,5 milioni di euro a stagione
I ricavi da main sponsor dei club di Serie A: il confronto con le big europee
Facendo invece un confronto con le società di Serie A, la top 10 rimane distante ancora diversi milioni di euro, considerando l’ultimo posto occupato dall’accordo tra Tottenham e AIA. Tuttavia, si amplia il divario con le prime in classifica, con il Real Madrid che incassa quasi tre volte tanto rispetto al Milan, il club primo nel campionato italiano.
Questa la top della Serie A:
- 1 – Milan – Emirates: 35 milioni di euro a stagione
- 2 – Inter – Betsson Sport: 30 milioni di euro a stagione
- 3 – Juventus – Jeep e Visit Detroit: 28/30 milioni di euro a stagione
- 4 – Fiorentina – Mediacom: 25 milioni di euro a stagione
- 5 – Napoli – MSC: 18 milioni di euro a stagione;
- 5 – Sassuolo – Mapei: 18 milioni di euro a stagione
- 7 – Roma – Eurobet.live: 13-14 milioni di euro a stagione
- 8 – Lazio – Polymarket: 9 milioni di euro a stagione
- 9 – Atalanta – Lete: 5 milioni di euro a stagione
- 10 – Cagliari – Regione Sardegna e Doppio Malto: 3,6 milioni di euro a stagione
Per quanto riguarda questa classifica, va precisato che, come nel caso della Juventus (con Exor proprietaria del club e allo stesso tempo primo azionista di Stellantis, a cui appartiene il brand Jeep), anche gli sponsor della Fiorentina e del Sassuolo sono le cosiddette parti correlate. Mediacom è un’azienda di telecomunicazioni statunitense di proprietà della famiglia Commisso, proprietaria del club toscano, mentre Mapei è di proprietà della famiglia Squinzi, che guida i neroverdi.