Quanto guadagnano i calciatori del Real Madrid nella stagione 2026/27? I Blancos si presentano ancora una volta ai nastri di partenza con una rosa costruita per puntare a tutti i trofei, ulteriormente rinforzata nel corso del mercato estivo. Il Real Madrid ha investito complessivamente 225 milioni di euro per gli acquisti di Yan Diomande, Marc Cucurella, Carlos Espí e Denzel Dumfries. A questi si sono aggiunti gli arrivi a parametro zero di Ibrahima Konaté e Bernardo Silva. Operazioni che hanno aumentato la qualità della squadra a disposizione di José Mourinho, ma anche il costo complessivo degli stipendi. In base alle rilevazioni di Calcio e Finanza su database pubblici, tra cui Capology, e articoli di stampa, il monte ingaggi lordo del Real Madrid per la stagione 2026/27 ammonta a circa 335,1 milioni di euro, al netto dei bonus individuali e collettivi. Nella stagione 2025/26, i Blancos occupavano il primo posto nella classifica degli stipendi delle squadre partecipanti alla Champions League, con un costo lordo stimato in 292,3 milioni di euro.

Stipendi Real Madrid 2026-2027 – Le cifre Questi gli stipendi fissi netti dei calciatori del Real Madrid nella stagione 2026/27, con il costo lordo tra parentesi: Kylian Mbappé – 15 milioni netti (31,25 milioni lordi)

Vinicius Junior – 15 milioni netti (31,25 milioni lordi)

Jude Bellingham – 10 milioni netti (20,83 milioni lordi)

Ibrahima Konaté – 8 milioni netti (16,67 milioni lordi)

Trent Alexander-Arnold – 8 milioni netti (16,67 milioni lordi)

Rodrygo – 8 milioni netti (16,67 milioni lordi)

Federico Valverde – 8 milioni netti (16,67 milioni lordi)

Bernardo Silva – 7,7 milioni netti (16,04 milioni lordi)

Thibaut Courtois – 7,2 milioni netti (15 milioni lordi)

Antonio Rüdiger – 7 milioni netti (14,58 milioni lordi)

Éder Militão – 7 milioni netti (14,58 milioni lordi)

Marc Cucurella – 6 milioni netti (12,5 milioni lordi)

Eduardo Camavinga – 6 milioni netti (12,5 milioni lordi)

Aurélien Tchouaméni – 6 milioni netti (12,5 milioni lordi)

Denzel Dumfries – 5 milioni netti (10,5 milioni lordi)

Ferland Mendy – 5 milioni netti (10,42 milioni lordi)

Yan Diomande – 5 milioni netti (10,42 milioni lordi)

Dean Huijsen – 4,5 milioni netti (9,38 milioni lordi)

Álvaro Carreras – 4,3 milioni netti (8,96 milioni lordi)

Carlos Espí – 3,6 milioni netti (7,5 milioni lordi)

Brahim Díaz – 3,5 milioni netti (7,29 milioni lordi)

Raúl Asencio – 3 milioni netti (6,25 milioni lordi)

Arda Güler – 2,5 milioni netti (5,21 milioni lordi)

Andriy Lunin – 2,2 milioni netti (4,58 milioni lordi)

Endrick – 2 milioni netti (4,17 milioni lordi)

Jorge Cestero – 310mila euro netti (650mila euro lordi)

Thiago Pitarch – 140mila euro netti (300mila euro lordi) TOTALE GIOCATORI IN ROSA – circa 159,96 milioni di euro netti (333,34 milioni lordi) Al costo dei calciatori presenti in rosa si aggiungono 1,75 milioni di euro relativi alla quota dello stipendio di Franco Mastantuono rimasta a carico del Real Madrid. Il giocatore non compare nell’elenco perché si è trasferito in prestito alla Fiorentina. Considerando anche questa quota, il monte ingaggi fisso complessivo sostenuto dai Blancos raggiunge 335,09 milioni di euro lordi.

Stipendi Real Madrid 2026 2027 – Mbappé e Vinicius i più pagati Kylian Mbappé e Vinicius Junior guidano la classifica dei calciatori più pagati del Real Madrid. Entrambi guadagnano 15 milioni di euro netti a stagione, pari a un costo di circa 31,25 milioni lordi ciascuno. La cifra relativa a Mbappé riguarda lo stipendio fisso e non comprende il premio alla firma concordato al momento del suo trasferimento a parametro zero dal Paris Saint-Germain. Il compenso fisso dell’attaccante francese era stato indicato fin dal suo arrivo in una cifra compresa tra 15 e 20 milioni netti. A questa somma si aggiunge un premio alla firma stimato in circa 100 milioni complessivi e distribuito sulla durata quinquennale del contratto. Vinicius ha invece raggiunto Mbappé in testa alla graduatoria dopo il rinnovo del proprio accordo. Nella stagione 2024/25, l’ingaggio del brasiliano era stimato in 10 milioni netti e 20,8 milioni lordi. Il nuovo contratto porta quindi il suo stipendio fisso a 15 milioni netti, con un aumento di 5 milioni a stagione rispetto alla cifra precedente.

Stipendi Real Madrid 2026 2027 – Bellingham completa il podio Alle spalle di Mbappé e Vinicius si trova Jude Bellingham. Il centrocampista inglese guadagna 10 milioni di euro netti a stagione, per un costo di circa 20,83 milioni lordi. Bellingham precede il gruppo composto da Ibrahima Konaté, Trent Alexander-Arnold, Rodrygo e Federico Valverde. Tutti e quattro percepiscono uno stipendio da 8 milioni netti, pari a circa 16,67 milioni lordi. Subito dietro si posiziona Bernardo Silva, con 7,7 milioni netti, mentre Courtois guadagna 7,2 milioni. Rüdiger e Militão completano il gruppo dei calciatori con uno stipendio pari o superiore ai 7 milioni netti. Stipendi Real Madrid 2026 2027 – Gli ingaggi dei nuovi acquisti Il mercato estivo ha avuto un impatto importante anche sul monte ingaggi. Oltre agli 8 milioni netti riconosciuti a Konaté e ai 7,7 milioni di Bernardo Silva, il Real Madrid sostiene un costo rilevante per gli altri rinforzi. Marc Cucurella guadagna 6 milioni netti a stagione, mentre Denzel Dumfries si attesta a quota 5 milioni. Lo stesso ingaggio fisso è riconosciuto a Yan Diomande, che ha sottoscritto un contratto di sette anni con scadenza nel giugno 2033. Per l’attaccante ivoriano è previsto anche un ulteriore milione legato ai bonus individuali e agli obiettivi raggiunti dalla squadra. Carlos Espí, arrivato dal Levante per 25 milioni di euro, guadagna invece 3,6 milioni netti a stagione. Il giovane attaccante ha firmato un accordo quinquennale fino al 2031, registrando un netto aumento rispetto allo stipendio percepito con il precedente club.