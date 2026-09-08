La Roma lancia la terza maglia per io 2026/27: è ispirata alla Fides

Adidas e Roma hanno svelato nella giornata odierna la nuova terza maglia per la stagione 2026/27, ispirata alla Fides, la virtù che racchiude lealtà e unità. Per questa ragione, la terza divisa da gioco del club esalta i dettagli giallorossi posizionando al centro lo Stemma della Tradizione, a simboleggiare la difesa di ideali comuni di unità e fiducia.

Il kit trasmette la Fides, virtù simbolo della lealtà, presente nella maglia, nella squadra che scende in campo e nei tifosi che la sostengono.