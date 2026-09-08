La Roma lancia la terza maglia per io 2026/27: è ispirata alla Fides

Adidas e Roma hanno svelato nella giornata odierna la nuova terza maglia per la stagione 2026/27, ispirata alla Fides, la virtù che racchiude lealtà e unità. Per questa ragione, la terza divisa da gioco del club esalta i dettagli giallorossi posizionando al centro lo Stemma della Tradizione, a simboleggiare la difesa di ideali comuni di unità e fiducia.
Il kit trasmette la Fides, virtù simbolo della lealtà, presente nella maglia, nella squadra che scende in campo e nei tifosi che la sostengono.
La maglia si distingue per un elegante grigio scuro, arricchito da dettagli nella trama disposti per incorniciare lo stemma del Club e il logo adidas, messi in risalto dalla classica colorazione giallorossa. I dettagli giallorossi, presenti anche sulle maniche, caratterizzano inoltre la scritta sul retro del collo “LOTTA CON IL CUORE”: un messaggio significativo che riprende uno storico incitamento del tifo giallorosso.
Progettata per il calcio ad alte prestazioni, la maglia è realizzata utilizzando tessuti leggeri e ingegnerizzati in 3D che si adattano al corpo per migliorare la vestibilità, il comfort e la libertà di movimento.
La più recente tecnologia CLIMACOOL+ di adidas garantisce proprietà avanzate di assorbimento del sudore per mantenere i giocatori freschi e asciutti, mentre le zone in mesh strategicamente posizionate migliorano il flusso d’aria e la traspirabilità per tutta la durata della partita.