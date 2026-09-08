La legge spagnola cambia la maglia dell’Inter: niente Betsson contro il Real

L’Inter indosserà una maglia diversa dal solito questa sera al Santiago Bernabéu, in vista della sfida di Champions League contro il Real Madrid. Nel rispetto della normativa vigente in Spagna, come appreso da Calcio e Finanza, sulla parte frontale della divisa nerazzurra non sarà presente il logo Betsson.Sport, che dalla stagione 2024/25 accompagna la società di Viale Liberazione in qualità di main sponsor.

Una modifica legata alle rigide disposizioni introdotte negli ultimi anni dalle autorità spagnole in materia di pubblicità e sponsorizzazioni degli operatori del gioco e delle scommesse, che hanno avuto un impatto particolarmente rilevante proprio sul mondo dello sport e del calcio. Il quadro normativo di riferimento è il Real Decreto 958/2020 del 3 novembre 2020, dedicato alle comunicazioni commerciali delle attività di gioco. La disposizione è entrata in vigore il 5 novembre 2020 e ha segnato un deciso cambio di passo rispetto alla disciplina precedente.

L’articolo 12 del decreto interviene specificamente sulle sponsorizzazioni. Il comma 4 è particolarmente netto: in Spagna non è ammessa la sponsorizzazione degli operatori di gioco su maglie o altre divise sportive. Vengono inoltre vietati l’utilizzo del nome di un operatore per identificare impianti sportivi e l’inserimento del marchio di un operatore nella denominazione di una squadra o di una competizione.