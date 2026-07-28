Real Madrid, il Bernabeu spinge i conti: ricavi oltre 1,2 miliardi e 26° anno in utile

Pur rimanendo leggermente al di sotto dell’obiettivo inserito nel budget, che prevedeva ricavi per 1.248,2 milioni, il club ha ottenuto una redditività superiore alle aspettative . L’utile netto ha raggiunto 26,3 milioni di euro , contro i 10,1 milioni inizialmente preventivati, migliorando dell’8% rispetto ai 24,3 milioni del 2024/25.

Ricavi da record per il Real Madrid . I Blancos hanno chiuso la stagione 2025/26 superando per la prima volta la soglia degli 1,2 miliardi di euro di ricavi operativi consolidati , migliorando ulteriormente il record per un club di calcio che avevano fissato lo scorso anno. Il fatturato al netto del player trading si è attestato a 1.221,3 milioni di euro , in crescita del 3,1% rispetto agli 1.184,7 milioni registrati nell’esercizio precedente.

Le fonti di ricavi

La distanza tra fatturato effettivo e budget è stata pari a circa 27 milioni di euro, e deriva soprattutto dai ricavi generati dal Santiago Bernabeu, cresciuti senza però raggiungere pienamente le ambiziose previsioni della società. Lo stadio ha prodotto 363 milioni, l’11% in più su base annua e più del doppio dei 175 milioni incassati nel 2018/19, ultima stagione precedente all’avvio dei lavori di ristrutturazione. Il budget indicava per biglietteria, quote associative e altre attività collegate all’impianto ricavi complessivi per 402,5 milioni di euro, quasi 40 milioni in più rispetto al dato consuntivo.

Una parte dello scostamento è stata compensata dai ricavi televisivi e dalle competizioni, saliti complessivamente a 319 milioni di euro rispetto ai circa 306 milioni iscritti nel budget, trainati principalmente dal mercato domestico.

Il marketing si è confermato il principale motore commerciale della società, con ricavi per 539 milioni di euro, in crescita del 6% e sostanzialmente allineati alle previsioni. L’aumento è stato sostenuto dal rinnovo dei principali contratti, tra cui quelli con Adidas ed Emirates, e dall’ingresso di nuovi partner, mentre il merchandising ha registrato una flessione dopo essere stato favorito, nell’esercizio precedente, dai successi sportivi ottenuti dalla prima squadra.