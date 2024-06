Mbappè vola al Real: i dettagli del contratto, tra stipendio e durata

Il futuro di Kylian Mbappé sarà a Madrid, sponda Real. Il club presieduto da Flrentino Perez ha annunciato che a partire dal 1° luglio, il talentuoso attaccante francese diventerà ufficialmente un giocatore dei Blancos, mettendo così fine al corteggiamento più lungo che il mondo del calcio abbia vissuto negli ultimi anni.

Mbappè si era già impegnato da tempo in modo vincolante con il Real Madrid. Il contratto – come annunciato dalla stessa società – avrà una durata di cinque stagioni, per una trattativa che è stata relativamente semplice, sebbene ci fossero alcuni punti di disaccordo, principalmente riguardo ai diritti d’immagine.

Mbappè stipendio Real Madrid – L’ingaggio netto

Il Real Madrid è riuscito ad aggiustare alcune condizioni, seguendo le istruzioni di Florentino Perez sul fatto che un salario adeguato fosse condizione indispensabile per chiudere l’accordo. Sia il presidente che il direttore generale sapevano che questo tema avrebbe potuto generare invidie all’interno dello spogliatoio, per questo motivo all’entourage di Mbappè è stato comunicato che lo stipendio annuale di Kylian avrebbe dovuto conformarsi alle politiche del club.

Dopo alcuni aggiustamenti, l’attaccante francese arriverà come il giocatore più pagato della rosa, ma con uno stipendio non troppo distante da quello dei giocatori più remunerati della squadra, ovvero Kroos, Modric e Alaba. Fonti vicine alla trattativa collocano questa cifra in una fascia tra i 15 e 20 milioni netti annui più bonus per gli obiettivi durante i cinque anni di durata del contratto, seguendo il modello contratto che il Real Madrid ha offerto ai suoi calciatori negli ultimi tempi.

Mbappè stipendio Real Madrid – Il premio alla firma

A questa cifra va aggiunto il premio alla firma, che il giocatore riceverà per il suo approdo da svincolato, come compensazione per non dover versare nulla al PSG per il suo trasferimento. Nell’accordo tra Mbappé e il Real Madrid del 2022 era stata concordato un premio alla firma di 130 milioni, anch’esso leggermente ridotto in questa seconda contrattazione.

Il premio dovrebbe così aggirarsi intorno ai 100 milioni di euro, cifra spalmata in 20 milioni a stagione per la durata del contratto. Pertanto, considerando tutte le cifre e suddividendo l’importo del bonus alla firma, il compenso della stella francese non supererà i 35-40 milioni netti.

Mbappè stipendio Real Madrid – I diritti di immagine

Per compensare questo calo dello stipendio, Mbappé, oltre a vari bonus legati alle sue prestazioni, dovrebbe mantenere l’80% dei suoi diritti d’immagine, secondo la stampa spagnola. Il francese infrangerebbe così la regola del 50-50, una tradizione messa in atto dal Real Madrid che prevede che il club e il giocatore condividano equamente questi ricavi.

Nell’entourage di Mbappé hanno accettato questa riduzione dell’ingaggio (rispetto agli anni del PSG) perché erano consapevoli che solo in questo modo si sarebbe realizzato il sogno di Mbappè di giocare nel Real Madrid. Il tutto considerando che un trasferimento di questo tipo potrebbe comunque avere riflessi positivi – anche sul fronte economico – sulla gestione dei diritti di immagine.