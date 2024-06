Ora è ufficiale: Mbappé è un nuovo giocatore del Real Madrid

Ora è ufficiale: Kylian Mbappé è un nuovo giocatore del Real Madrid. Lo ha confermato la società spagnola in un comunicato. L’attaccante francese classe 1998 lascia così il PSG a parametro zero per accasarsi ai Blancos.

«Il Real Madrid C.F. e Kylian Mbappé hanno raggiunto un accordo per cui sarà un giocatore del Real Madrid per le prossime cinque stagioni», si legge nella nota.

«Kylian Mbappé è un nuovo giocatore del Real Madrid. Arriva ai Campioni d’Europa una stella mondiale, che a 25 anni ha appena concluso la sua stagione più prolifica con il Paris Saint-Germain (44 gol) ed è stato capocannoniere della Ligue 1 per la sesta edizione consecutiva (27 gol)».

«La nostra squadra si rafforza con un attaccante spettacolare, capitano della nazionale francese, con la quale ha vinto il campionato del mondo nel 2018 e la Nations League nel 2021, nella quale ha segnato il gol della vittoria. Ai Mondiali in Qatar 2022, Mbappé è stato Scarpa d’Oro con 8 gol e, dopo la sua tripletta in finale, è diventato il miglior marcatore della storia nelle finali mondiali (4 gol)».

«Miglior marcatore della storia del Paris Saint-Germain con 256 gol, Mbappé ha vinto in questa stagione la Ligue 1, la Coppa di Francia e la Supercoppa di Francia. In sette anni nel club francese, ha conquistato 17 titoli: 6 Ligue 1, 4 Coppe di Francia, 5 Supercoppe di Francia e 2 Coppe di Lega», conclude il Real Madrid.

Mbappé stipendio Real Madrid, le cifre

Secondo le indiscrezioni, in particolare nell’operazione ci sarà un corposo bonus alla firma: si parla di circa 100 milioni di euro, suddivisi sui cinque anni di contratto per una media così di circa 20 milioni annui.

Lo stipendio di Mbappé vero e proprio, invece, sarà considerevolmente ridotto rispetto a quanto percepiva al PSG (circa 70 milioni di euro lordi a stagione secondo diverse stime). Secondo As e Marca, sarà pagato intorno ai 15 milioni di euro netti a stagione in linea con quanto guadagnano i giocatori meglio pagati della squadra madrilena (Vinicius, Jude Bellingham, David Alaba).

Per compensare questa significativa riduzione dello stipendio, Mbappé, oltre ai vari bonus legati alle sue prestazioni, dovrebbe mantenere l’80% dei suoi diritti d’immagine, secondo la stampa spagnola. Il francese romperebbe così la regola del 50-50, una tradizione istituita al Real Madrid che prevede che il club e il giocatore condividano equamente questi diritti d’immagine, anche se già in passato c’era chi aveva già superato la norma come Cristiano Ronaldo.