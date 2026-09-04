Giochi del Mediterraneo 2026, medagliere finale: Italia prima con il record di 224 podi

L’Italia chiude al primo posto il medagliere finale dei Giochi del Mediterraneo 2026, disputati a Taranto e in altre località della Puglia dal 21 agosto al 3 settembre. La delegazione azzurra ha terminato la manifestazione con 224 medaglie, suddivise in 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi.
Un risultato che rappresenta il nuovo primato italiano in una singola edizione dei Giochi. Il precedente record risaliva a Bari 1997, quando gli Azzurri conquistarono 193 podi: a Taranto il dato è stato migliorato di 31 medaglie.
L’Italia ha inoltre raccolto più del doppio delle medaglie complessive della Turchia, seconda con 111 podi. La Grecia ha completato il podio della classifica grazie ai 26 ori conquistati, precedendo la Francia, che ha ottenuto più medaglie complessive ma un titolo in meno.
Medagliere finale Giochi del Mediterraneo 2026
Di seguito le prime dieci posizioni del medagliere definitivo di Taranto 2026:
|Pos.
|Nazione
|Oro
|Argento
|Bronzo
|Totale
|1
|🇮🇹 Italia
|74
|78
|72
|224
|2
|🇹🇷 Turchia
|41
|28
|42
|111
|3
|🇬🇷 Grecia
|26
|26
|19
|71
|4
|🇫🇷 Francia
|25
|21
|42
|88
|5
|🇪🇬 Egitto
|23
|16
|19
|58
|6
|🇪🇸 Spagna
|18
|35
|28
|81
|7
|🇵🇹 Portogallo
|16
|7
|9
|32
|8
|🇲🇦 Marocco
|16
|9
|19
|44
|9
|🇩🇿 Algeria
|13
|8
|19
|40
|10
|🇷🇸 Serbia
|7
|10
|19
|36
Il medagliere è ordinato in base al numero di ori conquistati. In caso di parità vengono considerati prima gli argenti e successivamente i bronzi. Il Portogallo, per esempio, precede il Marocco pur avendo raccolto 12 medaglie complessive in meno, grazie al maggior numero di argenti.
Nell’intera manifestazione sono state assegnate 934 medaglie: 288 ori, altrettanti argenti e 358 bronzi. Con 224 podi, l’Italia ha conquistato quasi il 24% di tutte le medaglie distribuite.
L’Italia supera Bari per numero di medaglie
Il risultato ottenuto a Taranto migliora nettamente il precedente record italiano, stabilito nell’altra edizione pugliese dei Giochi del Mediterraneo.
A Bari 1997 l’Italia aveva concluso con 193 medaglie, comprese 76 d’oro. A Taranto gli Azzurri hanno portato il primato complessivo a 224 podi, ma si sono fermati a due ori dal record di titoli conquistati 29 anni prima.
Taranto 2026 rappresenta quindi la migliore partecipazione italiana per numero totale di medaglie e la seconda per quantità di ori. Nel corso della manifestazione gli Azzurri hanno inoltre superato quota 2.500 podi nella classifica storica dei Giochi.
Il Settebello conquista l’ultimo oro italiano
L’ultima medaglia della spedizione italiana è arrivata dalla pallanuoto. Il Settebello ha superato il Montenegro per 18-14 nella finale disputata allo Stadio del Nuoto Torre d’Ayala, conquistando il settimo titolo della propria storia ai Giochi del Mediterraneo.
La nazionale guidata da Alessandro Campagna è tornata sul gradino più alto del podio nella manifestazione dopo 33 anni: l’ultima vittoria risaliva all’edizione del 1993 in Linguadoca-Rossiglione. Il Settebello non saliva invece sul podio dei Giochi dal bronzo di Pescara 2009.
Nelle due mezze maratone conclusive l’Italia non ha conquistato medaglie. Nella prova maschile Pasquale Selvarolo ha chiuso al quarto posto, mentre Greta Settino si è classificata ottava nella gara femminile.
Sesto successo consecutivo nel medagliere
Quello conquistato a Taranto è il sesto primo posto consecutivo dell’Italia nel medagliere generale dei Giochi del Mediterraneo. La serie è iniziata ad Almería 2005 ed è proseguita nelle edizioni di Pescara 2009, Mersin 2013, Tarragona 2018 e Orano 2022.
Il bilancio definitivo conferma il netto vantaggio sulla Turchia: 74 ori contro 41 e 224 medaglie complessive contro 111. La Grecia completa il podio grazie al numero di titoli, mentre la Francia chiude quarta nonostante gli 88 podi, il terzo totale più alto della manifestazione.
I dati definitivi sono confermati dal resoconto ufficiale del CONI