Giochi del Mediterraneo 2026, medagliere finale: Italia prima con il record di 224 podi

L’Italia chiude al primo posto il medagliere finale dei Giochi del Mediterraneo 2026, disputati a Taranto e in altre località della Puglia dal 21 agosto al 3 settembre. La delegazione azzurra ha terminato la manifestazione con 224 medaglie, suddivise in 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Un risultato che rappresenta il nuovo primato italiano in una singola edizione dei Giochi. Il precedente record risaliva a Bari 1997, quando gli Azzurri conquistarono 193 podi: a Taranto il dato è stato migliorato di 31 medaglie. L’Italia ha inoltre raccolto più del doppio delle medaglie complessive della Turchia, seconda con 111 podi. La Grecia ha completato il podio della classifica grazie ai 26 ori conquistati, precedendo la Francia, che ha ottenuto più medaglie complessive ma un titolo in meno.

Medagliere finale Giochi del Mediterraneo 2026 Di seguito le prime dieci posizioni del medagliere definitivo di Taranto 2026: Pos. Nazione Oro Argento Bronzo Totale 1 🇮🇹 Italia 74 78 72 224 2 🇹🇷 Turchia 41 28 42 111 3 🇬🇷 Grecia 26 26 19 71 4 🇫🇷 Francia 25 21 42 88 5 🇪🇬 Egitto 23 16 19 58 6 🇪🇸 Spagna 18 35 28 81 7 🇵🇹 Portogallo 16 7 9 32 8 🇲🇦 Marocco 16 9 19 44 9 🇩🇿 Algeria 13 8 19 40 10 🇷🇸 Serbia 7 10 19 36

Il medagliere è ordinato in base al numero di ori conquistati. In caso di parità vengono considerati prima gli argenti e successivamente i bronzi. Il Portogallo, per esempio, precede il Marocco pur avendo raccolto 12 medaglie complessive in meno, grazie al maggior numero di argenti. Nell’intera manifestazione sono state assegnate 934 medaglie: 288 ori, altrettanti argenti e 358 bronzi. Con 224 podi, l’Italia ha conquistato quasi il 24% di tutte le medaglie distribuite. L’Italia supera Bari per numero di medaglie Il risultato ottenuto a Taranto migliora nettamente il precedente record italiano, stabilito nell’altra edizione pugliese dei Giochi del Mediterraneo. A Bari 1997 l’Italia aveva concluso con 193 medaglie, comprese 76 d’oro. A Taranto gli Azzurri hanno portato il primato complessivo a 224 podi, ma si sono fermati a due ori dal record di titoli conquistati 29 anni prima. Taranto 2026 rappresenta quindi la migliore partecipazione italiana per numero totale di medaglie e la seconda per quantità di ori. Nel corso della manifestazione gli Azzurri hanno inoltre superato quota 2.500 podi nella classifica storica dei Giochi.