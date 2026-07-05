Quasi tutto pronto per i Giochi del Mediterraneo di Taranto. Investiti 400 milioni

Venerdì 21 agosto arriveranno in Puglia oltre quattromila atleti da 26 Paesi, in gara su 33 discipline per i Giochi del Mediterraneo di Taranto  Una kermesse che secondo Il Fatto Quotidiano costerà più o meno 400 milioni.

Nello specifico i finanziamenti statali, in origine 150 milioni, sono diventati 275 con l’intervento di Fitto. Però il budget è stato rispettato, assorbendo anche l’aumento delle materie prime.

Di
Redazione
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Stadio Lecce

Venerdì 21 agosto arriveranno in Puglia oltre quattromila atleti da 26 Paesi, in gara su 33 discipline per i Giochi del Mediterraneo di Taranto  Una kermesse che secondo Il Fatto Quotidiano costerà più o meno 400 milioni.

Nello specifico i finanziamenti statali, in origine 150 milioni, sono diventati 275 con l’intervento di Fitto. Però il budget è stato rispettato, assorbendo anche l’aumento delle materie prime.

 

La principale è lo stadio Iacovone, che il primo Comitato avrebbe voluto abbattere e ricostruire da zero (una follia) e invece alla fine è stato semplicemente ristrutturato (costo 60 milioni); poi stadio del nuoto (42 milioni), il Palaricciardi (24 milioni) e altre infrastrutture minori disseminate nel resto del Salento.In parallelo c’è il Comitato che si occupa delle gare: la Corte dei Conti ha certificato uno sforamento del 25%, altri 100 milioni totali, quasi tutti pubblici. Pesa però il ruolo del CIGM, l’organismo internazionale titolare dell’evento. Da Atene, ad esempio, hanno preteso di imporre i loro partner come fornitori senza gara, minacciando anche di toglierci la manifestazione: alla fine il ministro Abodi ha dovuto cedere, con il Comitato italiano che ha girato i soldi a quello internazionale, e poi ci hanno pensato loro ai contratti. Questo però ha fatto lievitare la fee fino a 12 milioni.

 

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Anche la scelta di noleggiare due navi, spiega il quotidiano, è dovuta all’obbligo di ospitare gli atleti tutti insieme. Ora resterà da capire se l’investimento sarà stato proficuo