La principale è lo stadio Iacovone, che il primo Comitato avrebbe voluto abbattere e ricostruire da zero (una follia) e invece alla fine è stato semplicemente ristrutturato (costo 60 milioni); poi stadio del nuoto (42 milioni), il Palaricciardi (24 milioni) e altre infrastrutture minori disseminate nel resto del Salento.In parallelo c’è il Comitato che si occupa delle gare: la Corte dei Conti ha certificato uno sforamento del 25%, altri 100 milioni totali, quasi tutti pubblici. Pesa però il ruolo del CIGM, l’organismo internazionale titolare dell’evento. Da Atene, ad esempio, hanno preteso di imporre i loro partner come fornitori senza gara, minacciando anche di toglierci la manifestazione: alla fine il ministro Abodi ha dovuto cedere, con il Comitato italiano che ha girato i soldi a quello internazionale, e poi ci hanno pensato loro ai contratti. Questo però ha fatto lievitare la fee fino a 12 milioni.