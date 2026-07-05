Serata di ascolti nel segno del grande calcio: in prime time su Rai1 Notti Mondiali ha raccolto 1 milione 917mila telespettatori pari al 14.7%, battendo la replica di Ciao Darwin, seguita su Canale 5 da 1 milione 336mila con il 14.5%. A seguire, sempre sull’ammiraglia Rai, grande risultato per Paraguay-Francia: il match, che ha visto i Bleus qualificarsi per i quarti di finale grazie a un rigore di Mbappé, ha appassionato 3 milioni 131mila spettatori pari al 36.52%. Da segnalare, nel day time di Rai1, la diretta, a cura di Tg1 e Rai Vaticano, della visita e della Messa di Papa Leone XIV a Lampedusa, che ha avuto il 17.8% di share con 886mila spettatori.

Tornando al prime time, su Rai2 il thriller Veleno in alta quota ha fatto registrare 828mila telespettatori pari al 6.5%;

su Rete4 la soap La Promessa ha avuto 781mila con il 6.6%; su La7 In Onda Prima Serata ha fatto segnare 692mila con il 5.3%;

su Rai3 il classico Piedone d’Egitto ha raggiunto 668mila con il 5.4%; su Italia 1 il film Il ragazzo e la tigre ha ottenuto 559mila con il 4.4%. Su Tv8 4 Ristoranti è stato seguito da 497mila pari al 2.4%; sul Nove Delitti in Famiglia ha raccolto 235mila con il 2%.

In access prime time è avanti La Ruota della Fortuna, su Canale 5, con una media di 3 milioni 360mila spettatori e del 25.2%. Su Rai1 Affari Tuoi Mundial ha fatto segnare 3 milioni 112mila con il 23.8%. Su La7 In Onda ha registrato 801mila con il 6.3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha avuto 744mila con il 5.8%. Su Rete4 4 di Sera Weekend ha appassionato 644mila con il 5.2% nella prima parte e 567mila con il 4.3% nella seconda. Su Rai3 Sapiens Files ha ottenuto 422mila con il 3.3%. Su Rai2 Tg2 Post ha informato 351mila con il 2.6%. Per 4 Ristoranti su Tv8 ci sono stati 298mila spettatori con il 2.3%;

per I Migliori Fratelli di Crozza sul Nove 226mila con l’1.7%.