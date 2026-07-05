I Mondiali 2026 stanno entrando sempre di più nel vivo ed è arrivato il momento dei turni più entusiasmanti. La rassegna iridata FIFA andrà avanti fino al prossimo 19 luglio, giorno della finalissima che si disputerà in New Jersey, alternandosi fra Stati Uniti, Messico e Canada.

Da ieri sono iniziati gli ottavi di finale con il Marocco che ha sconfitto il Canada per 3 a 0 e la Francia che ha battuto il Paraguay per 1 a o. Proprio transalpini e nordafricani si affronteranno nel primo quarto di finale in programma giovedì a Boston.

Questa sera il Brasile affronterà la Norvegia e nella notte europa l’Inghilterra giocherà contro il Messico padrone di casa.le due vincenti si affronteranno sulla strada verso le semifinali.

Nei sedicesimi Germania e Olanda erano state eliminate rispettivamente da Paraguay e Marocco. Invece, pronostico rispettato per Francia, Messico e Norvegia, Inghilterra, Belgio e Spagna.Avanti anche la Svizzera.

Tabellone Mondiali 2026 – I gironi del torneo

Di seguito, la situazione definitiva dei gironi della Coppa del Mondo, con tutte le squadre che sono avanzate al turno successivo:

Gruppo A: Messico 9 , Sudafrica 4 , Corea del Sud 3, Repubblica Ceca 1

, , Corea del Sud 3, Repubblica Ceca 1 Gruppo B: Svizzera 7 , Canada 4 , Bosnia 4 , Qatar 1

, , , Qatar 1 Gruppo C: Brasile 7 , Marocco 7 , Scozia 3, Haiti 0

, , Scozia 3, Haiti 0 Gruppo D: Stati Uniti 6 , Australia 4 , Paraguay 4 , Turchia 4

, , , Turchia 4 Gruppo E: Germania 6 , Costa d’Avorio 6 , Ecuador 4 , Curaçao 1

, , , Curaçao 1 Gruppo F: Olanda 7 , Giappone 5 , Svezia 4 , Tunisia 0

, , , Tunisia 0 Gruppo G: Belgio 5 , Egitto 5 , Iran 3, Nuova Zelanda 1

, , Iran 3, Nuova Zelanda 1 Gruppo H: Spagna 7 , Capo Verde 3 , Uruguay 2, Arabia Saudita 2

, , Uruguay 2, Arabia Saudita 2 Gruppo I: Francia 9 , Norvegia 6 , Senegal 3 , Iraq 0

, , , Iraq 0 Gruppo J: Argentina 9 , Austria 4, Algeria 4 , Giordania 0

, , Giordania 0 Gruppo K: Colombia 7 , Portogallo 5 , Repubblica Democratica del Congo 4 , Uzbekistan 0

, , , Uzbekistan 0 Gruppo L: Inghilterra 7, Croazia 6, Ghana 4, Panama 0

Le prime due squadre di ogni girone e le otto migliori terze classificate dei gironi si sono qualificate per i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026. E, alla fine della terza giornata della fase a gironi, questa è la situazione definitiva per la classifica delle migliori terze (in rosso le squadre qualificate):