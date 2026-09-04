Haier nuovo global partner della Champions League dal 2027/28

Alla presentazione erano presenti anche Ruud Gullit , Pallone d’Oro ed ex campione di Milan e nazionale olandese, e il trofeo della Champions League. Nel corso dell’evento Haier ha inoltre mostrato alcune delle proprie più recenti soluzioni tecnologiche dedicate alla casa intelligente.

La partnership è stata presentata in occasione di IFA 2026 a Berlino , durante un evento al quale hanno partecipato Wang Meiyan , vicepresidente e Chief Brand Officer di Haier Group; Neil Tunstal l, CEO di Haier Europe; Antony Pear t, Director of Brand and Communications di Haier Europe; e Guy-Laurent Epstein , Co-Managing Director di UC3, la società responsabile della gestione dei diritti commerciali delle competizioni UEFA per club.

Haier diventerà global partner della UEFA Champions Leagu e a partire dalla stagione 2027/28 . Il gruppo cinese, attivo nel settore degli elettrodomestici e delle soluzioni per la casa connessa, ha sottoscritto con UC3 un accordo della durata di quattro stagioni, fino al 2030/31 .

L’esclusiva merceologica rappresenta uno degli elementi centrali dell’operazione. «All’interno del portafoglio di sponsor sono presenti altri marchi, ma nessuno appartenente alla categoria degli elettrodomestici», ha aggiunto Peart. «Vogliamo rafforzare il nostro ruolo nel cuore della casa e diventare un marchio del quale le persone possano fidarsi».

La collaborazione prevede campagne globali e locali, contenuti realizzati congiuntamente e iniziative digitali rivolte ai diversi mercati nei quali opera il gruppo, dall’Europa all’Asia-Pacifico, passando per Medio Oriente, Africa e Americhe.

Haier otterrà i diritti esclusivi a livello mondiale nelle categorie degli elettrodomestici, dei televisori e degli schermi commerciali . Il pacchetto non riguarderà soltanto la Champions League, ma comprenderà anche la Supercoppa UEFA , le finali della UEFA Youth League e quelle della UEFA Futsal Champions League .

L’accordo decorrerà ufficialmente dal 1° luglio 2027 e resterà in vigore fino al 30 giugno 2031 . I termini economici della partnership non sono stati resi noti.

«Questa partnership rappresenta una tappa fondamentale nella strategia globale del nostro marchio», ha dichiarato Wang Meiyan , vicepresidente e Chief Brand Officer di Haier Group . «La UEFA Champions League riunisce milioni di tifosi in tutto il mondo attraverso una comune ricerca dell’eccellenza. Con questa collaborazione vogliamo avvicinare la passione e lo spirito dei campioni alla vita quotidiana dei consumatori, creando nuove possibilità attraverso tecnologie intelligenti».

Il calcio, secondo il management del gruppo, offre una piattaforma particolarmente adatta per comunicare questa evoluzione. «Il calcio unisce le persone, soprattutto all’interno della casa», ha sottolineato Peart, richiamando il legame fra la fruizione domestica delle competizioni sportive e il posizionamento commerciale di Haier.

A IFA 2026 l’azienda ha presentato il concetto di “Home of Intelligent Possibilities”, basato sull’integrazione fra intelligenza artificiale, Internet of Things e dispositivi connessi. In questo modello, frigoriferi, lavatrici, televisori e altri prodotti non operano più come apparecchi indipendenti, ma come componenti di un sistema capace di adattarsi alle abitudini e alle esigenze dell’utente.

La strategia di Haier nelle sponsorizzazioni sportive

L’operazione rientra nella piattaforma “Play with the Number Ones”, attraverso la quale Haier punta ad affiancare il proprio marchio a competizioni e organizzazioni considerate di riferimento nei rispettivi settori.

La Champions League rappresenta un ulteriore sviluppo di una strategia di sponsorizzazione che negli anni ha coinvolto club come Paris Saint-Germain e Liverpool, oltre a eventi internazionali quali Australian Open e Roland-Garros. Il portafoglio sportivo del gruppo comprende inoltre iniziative nel badminton, nella corsa, nel cricket e nel basket.

Haier è presente in oltre 200 Paesi e regioni, con una rete composta da dieci centri di ricerca e sviluppo, 35 parchi industriali e 173 poli produttivi. Nel 2025 il gruppo ha registrato ricavi globali per 59,8 miliardi di dollari. Secondo i dati comunicati dall’azienda, Haier occupa da 17 anni il primo posto mondiale nel mercato dei grandi elettrodomestici per volumi di vendita ed è presente da otto anni consecutivi nella classifica Kantar BrandZ dei cento marchi globali di maggior valore.

«Siamo lieti di accogliere Haier come nuovo global partner della UEFA Champions League», ha commentato Guy-Laurent Epstein, Co-Managing Director di UC3. «La sua presenza internazionale, la capacità di innovare e l’ambizione di creare esperienze sempre più rilevanti per le persone ne fanno un partner ideale per la competizione».

La partnership segna così l’ingresso di Haier nel gruppo dei partner globali delle competizioni UEFA per club, con l’obiettivo di utilizzare la platea internazionale della Champions League per sostenere il posizionamento del marchio e la crescita delle proprie soluzioni dedicate alla casa connessa.