La Champions League è pronta a ripartire con la prima giornata della fase campionato dell’edizione 2026/27, la terza con il nuovo format e l’ultima del primo ciclo da quando la UEFA ha deciso di rivoluzionare le sue competizioni principali. Dopo il sorteggio dello scorso 27 agosto, i 36 club che prendono parte alla massima competizione calcistica del continente inizieranno a sfidarsi, con il primo turno (che rappresenta anche la settimana di esclusiva della Champions) previsto per le giornate di martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 settembre .

Champions partita in chiaro: la strategia di Sky

E le partite in chiaro? Anche per questa stagione, come accaduto nel 2024/25 e nel 2025/26, Sky ha deciso di impostare una precisa strategia sulle partite free. La pay-tv di Comcast ha optato per offrire tutte le partite delle squadre italiane ai propri abbonati, trasmettendo invece su TV8 il miglior match tra big straniere per ogni turno.

Le sfide di Champions in chiaro non scompaiono dunque dai palinsesti, ma per seguire le italiane – Inter, Napoli, Roma e l’esordiente Como – gli spettatori dovranno necessariamente abbonarsi a Sky Sport e a Prime Video. Tutto ciò a meno che qualche italiana non raggiunga le semifinali: in quel caso la legge obbliga le emittenti titolari dei diritti a trasmettere le partite in chiaro.

Champions partita in chiaro: la scelta per il primo turno 2026/27

Su quale sfida è ricaduta dunque la scelta per il primo grande match della prima fase 2026/27? Come appreso da Calcio e Finanza, la partita che alzerà il sipario sule gare in chiaro del torneo sarà una di quelle da vivere con passione per tutti i 90 minuti, con un esito tutt’altro che scontato. Si affronteranno, infatti, Liverpool e Atletico Madrid, con le due big candidate a superare il girone e a portarsi fino in fondo alla competizione, anche se – come abbiamo visto in questi anni – le sorprese sono dietro l’angolo.

Curiosamente, la stessa sfida fu la prima a essere trasmessa in chiaro anche nella passata stagione. L’incontro Liverpool-Atletico Madrid – in programma mercoledì 9 settembre, con calcio d’inizio fissato per le ore 21.00 – sarà visibile gratuitamente anche in streaming sul sito di TV8 e consentirà ai tifosi di vedere all’opera due delle squadre accreditate per arrivare fino in fondo alla competizione. I Reds affronteranno l’Inter in questa prima fase, a San Siro come nella passata edizione della competizione.