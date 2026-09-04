La FIFA passa al contrattacco e accusa la UEFA di diffamazione verso Infantino

«Sebbene queste richieste siano presentate come atti legali con tanto di titoli e numeri di protocollo, non sono altro che comunicati stampa a sostegno della campagna diffamatoria dell’UEFA contro la FIFA e la sua dirigenza», ha dichiarato la FIFA nel documento.

La scorsa settimana la UEFA ha presentato un’ istanza ex parte al Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, chiedendo l’ autorizzazione a raccogliere testimonianze e documenti da soggetti con sede negli Stati Uniti. Il materiale potrebbe essere utilizzato nell’ambito di eventuali procedimenti penali in Svizzera.

La FIFA accusa la UEFA di aver orchestrato una « campagna diffamatoria » contro l’organizzazione e il suo presidente Gianni Infantino , alimentando ulteriormente lo scontro sulla controversa proposta, poi abbandonata, di cedere una parte dei diritti commerciali dell’organo di governo del calcio mondiale. È quanto emerge da un documento depositato presso un tribunale statunitense e visionato da Reuters.

FIFA vs UEFA: lo scontro non si placa

La UEFA ha dichiarato di stare valutando l’avvio di un procedimento penale contro Infantino e altri funzionari FIFA in relazione alla FIFA Forward Enterprise (FFE), una società che avrebbe dovuto detenere i diritti commerciali legati ai Mondiali di calcio maschile e femminile. Il piano, secondo la confederazione europea, è stato elaborato senza un’adeguata consultazione con gli organi di governo della FIFA e le 211 federazioni affiliate.

In una mozione di intervento visionata da Reuters e depositata il 1° settembre da FIFA (AMERICAS) Inc. e FWC2026 US, Inc., la FIFA ha chiesto al tribunale di rinviare la decisione sulla richiesta della UEFA o di consentirle di opporsi alla stessa. La FIFA ha sostenuto che la UEFA stesse cercando di ottenere prove per «un presunto procedimento penale svizzero (ma inesistente)». L’organo di governo mondiale ha anche affermato che la UEFA aveva cercato di far fallire la proposta della FFE fin dall’inizio.

Proposta ritirata poi il 31 luglio in seguito all’opposizione della UEFA e di altri organi di governo regionali. «Anziché partecipare a quel processo democratico, la UEFA ha diffuso un comunicato stampa, dando inizio a una campagna diffamatoria durata settimane contro la FIFA e la sua dirigenza», ha affermato la FIFA nel documento.

La FIFA ha inoltre sostenuto che l’opposizione della UEFA era motivata dal desiderio di preservare il predominio del calcio europeo.