Dall’8 settembre prende il via una nuova stagione di grande calcio internazionale, con le competizioni UEFA che continueranno a essere trasmesse da Sky fino al 2031. Su Sky e in streaming su NOW andrà in scena il grande spettacolo delle Coppe: 53 giornate dedicate a UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League, per un totale di oltre 500 partite live. A raccontarle sarà la squadra di giornalisti e talent di Sky Sport, affiancata da nuovi studi e format pensati per valorizzare ancora di più l’intrattenimento e lo spettacolo delle competizioni più prestigiose del calcio europeo. Saranno sette le squadre italiane chiamate a confrontarsi con le migliori formazioni del continente, in una stagione che promette emozioni e sfide di altissimo livello. L’attesa cresce anche alla luce dei numeri registrati nella scorsa annata, quando circa 40 milioni di spettatori hanno scelto il racconto di Sky Sport per vivere le emozioni del calcio europeo.

Si parte forte con la UEFA Champions League, che per il primo turno della league phase si giocherà su tre giorni, dall’8 al 10 settembre. In tutto, 185 delle 203 partite in diretta esclusiva (tutti i match della stagione saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video), con Inter, Napoli, Roma e Como in campo contro i migliori Club del continente in un torneo che si concluderà il 5 giugno 2027 all’Estadio Metropolitano di Madrid. Grande attesa anche per UEFA Europa League e UEFA Conference League, con tutte le 342 partite che saranno esclusiva live su Sky, anche grazie a Diretta Gol. Il 16 e il 17 settembre la prima due giorni dell’Europa League, con Milan e Juventus che inizieranno il cammino verso la finale del 26 maggio 2027 allo Stadion Frankfurt di Francoforte. La UEFA Conference League, con l’Atalanta unica italiana della competizione, partirà invece giovedì 15 ottobre, con la finale prevista per il 2 giugno 2027 al Beşiktaş Park di Istanbul. Photo by: ufficio stampa Sky