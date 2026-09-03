Dall’8 settembre prende il via una nuova stagione di grande calcio internazionale, con le competizioni UEFA che continueranno a essere trasmesse da Sky fino al 2031.
Su Sky e in streaming su NOW andrà in scena il grande spettacolo delle Coppe: 53 giornate dedicate a UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League, per un totale di oltre 500 partite live. A raccontarle sarà la squadra di giornalisti e talent di Sky Sport, affiancata da nuovi studi e format pensati per valorizzare ancora di più l’intrattenimento e lo spettacolo delle competizioni più prestigiose del calcio europeo.
Saranno sette le squadre italiane chiamate a confrontarsi con le migliori formazioni del continente, in una stagione che promette emozioni e sfide di altissimo livello.
L’attesa cresce anche alla luce dei numeri registrati nella scorsa annata, quando circa 40 milioni di spettatori hanno scelto il racconto di Sky Sport per vivere le emozioni del calcio europeo.
Si parte forte con la UEFA Champions League, che per il primo turno della league phase si giocherà su tre giorni, dall’8 al 10 settembre. In tutto, 185 delle 203 partite in diretta esclusiva (tutti i match della stagione saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video), con Inter, Napoli, Roma e Como in campo contro i migliori Club del continente in un torneo che si concluderà il 5 giugno 2027 all’Estadio Metropolitano di Madrid.
Grande attesa anche per UEFA Europa League e UEFA Conference League, con tutte le 342 partite che saranno esclusiva live su Sky, anche grazie a Diretta Gol. Il 16 e il 17 settembre la prima due giorni dell’Europa League, con Milan e Juventus che inizieranno il cammino verso la finale del 26 maggio 2027 allo Stadion Frankfurt di Francoforte. La UEFA Conference League, con l’Atalanta unica italiana della competizione, partirà invece giovedì 15 ottobre, con la finale prevista per il 2 giugno 2027 al Beşiktaş Park di Istanbul.Photo by: ufficio stampa Sky
Tre coppe, un unico racconto: i programmi Sky Sport
Gli studi saranno il cuore pulsante della narrazione di Sky Sport, con una copertura editoriale capillare e rinnovata. Le tre competizioni UEFA saranno raccontate come un unico grande evento distribuito nell’arco della settimana europea.
Una nuova impostazione editoriale che accompagnerà tifosi e appassionati in un viaggio attraverso tutte le notti di Coppa, in un unico matchday dal martedì al giovedì, superando i confini delle singole competizioni per dare vita a un racconto continuo che metterà al centro risultati, protagonisti, emozioni e temi destinati a emergere giorno dopo giorno.
- Sky Calcio Show, storico brand di Sky che ritorna per accompagnare il racconto delle Coppe Europee dal primo all’ultimo gol, dai primi collegamenti del prepartita fino alle analisi della tarda serata, condotto da Federica Masolin. Un racconto che unirà studi, contributi dai campi, approfondimenti tattici – con il supporto tecnologico dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skills – e il confronto con i talent di Sky Sport, con la possibilità, in occasione delle sfide più prestigiose della stagione, di trasferire la squadra direttamente a bordo campo per vivere ancora più da vicino l’atmosfera dell’evento.
- Gli studi delle partite delle 18.45 del martedì e del mercoledì saranno affidati alla conduzione di Licia Virdis.
- A chiudere le grandi notti continentali sarà Mario Giunta con After Party – La notte dei campioni, il nuovo appuntamento dedicato anche a tutto ciò che va oltre il risultato, in particolare le grandi giocate e le grandi storie delle coppe europee, non solo alle squadre italiane.
- Chiude la giornata l’appuntamento all’1 con Goleador Europa, per riviere tutti i gol della giornata.
Per tutta la settimana, Sky Sport 24 seguirà il cammino delle squadre italiane e dei principali club internazionali con notizie, collegamenti live, conferenze stampa, interviste e approfondimenti dai campi, offrendo agli appassionati un flusso costante di aggiornamenti e contenuti esclusivi.
Un presidio editoriale che trova un punto di riferimento quotidiano in Euro Show, l’appuntamento delle 14 condotto da Valentina Mariani e Niccolò Omini, dedicato alle storie, ai protagonisti e ai temi che animano il calcio europeo.
Coppe europee Sky Sport: i talent
A impreziosire il racconto delle coppe europee ci saranno i grandi volti di Sky Sport, che portano in studio competenza ed esperienza, oltre a decine di trofei. Una squadra composta da chi le notti europee le ha vissute da protagonista:
- Fabio Capello,
- Alessandro Del Piero,
- Zvonimir Boban,
- Alessandro Florenzi,
- Beppe Bergomi,
- Alessandro Costacurta,
- Paolo Di Canio,
- Luca Marchegiani,
- Riccardo Montolivo,
- Walter Zenga,
- Massimo Gobbi,
- Faouzi Ghoulam,
- Michele Padovano,
- Giancarlo Marocchi,
- Nando Orsi,
- Lorenzo Minotti,
- Aldo Serena,
- Gianluca Zambrotta.
Non mancherà anche quest’anno la presenza della prima firma delle coppe europee di Sky, Paolo Condò (giurato italiano per il Pallone d’Oro) e la competenza di grandi firme del giornalismo come Stefano De Grandis, Marco Bucciantini, Gianfranco Teotino e Angelo Carotenuto, ai quali si aggiunge anche il nuovo prestigioso arrivo di Massimo Caputi.
In collegamento da tutti i campi principali, saranno al lavoro gli inviati della squadra di Sky Sport, capitanata da Gianluca Di Marzio.
Tra gli ospiti della tre giorni, anche Lisa Offside, volto digital di Sky Sport, che porterà tutte le curiosità da insider a bordocampo e non solo, insieme con un energico team di giornalisti di Sky Sport tra i quali Gianluigi Bagnulo, Filippo Benincampi, Luca Mastrorilli, Niccolò Omini, telecronisti come Stefano Borghi e Federico Zancan e la presenza fissa ogni giovedì di Fabio Caressa e Beppe Bergomi.Photo by: ufficio stampa Sky