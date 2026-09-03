Quanto ha speso il Como sul mercato estivo? Saldo e impatto sul bilancio

Contestualmente, il saldo dei trasferimenti in termini di soli cartellini è stato ampiamente negativo, a quota -124,16 milioni di euro . Il saldo dei trasferimenti e l’impatto sul bilancio misurano infatti due elementi differenti. Il primo confronta quanto investito nei cartellini – circa 137,70 milioni di euro – con i 13,53 milioni incassati dalle principali cessioni considerate; il secondo tiene invece conto dell’impatto delle operazioni sul conto economico tra ammortamenti, stipendi, plusvalenze e risparmi generati dai calciatori usciti dalla rosa.

Quanto ha speso il Como sul mercato estivo 2026? Alla chiusura della sessione dei trasferimenti, il club lariano ha fatto registrare un impatto negativo sul conto economico tra entrate e uscite pari a 31,85 milioni di euro . Secondo le stime di Calcio e Finanza, le operazioni in entrata hanno comportato maggiori costi per circa 68,26 milioni di euro , mentre quelle in uscita – tra plusvalenze e risparmi generati dai calciatori che hanno lasciato la rosa – hanno prodotto un effetto positivo stimato in 36,41 milioni . Il risultato complessivo è quindi un effetto negativo sul conto economico della stagione appena cominciata .

Quanto ha speso il Como sul mercato: da Nico Paz a Kean, colpi da big

La sessione estiva del Como ha confermato ancora una volta le ambizioni della proprietà indonesiana della famiglia Hartono, con il club che ha deciso di rafforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Cesc Fabregas dopo la storica qualificazione alla Champions League. Una campagna trasferimenti costruita attraverso operazioni molto rilevanti sul piano economico, con investimenti che hanno coinvolto praticamente tutti i reparti.

La prima grande operazione dell’estate è stata quella relativa a Nico Paz. Dopo che il Real Madrid aveva esercitato i propri diritti sul calciatore, Como e club spagnolo hanno raggiunto un nuovo accordo che ha consentito al talento argentino di rimanere sul Lario. Secondo la stampa sportiva, l’operazione ha richiesto un investimento di 60 milioni di euro, con il Real Madrid che conserva un diritto unilaterale di riacquisto per la stagione 2027/28. La struttura precisa dell’operazione sarà evidente solamente dal bilancio ufficiale che il club depositerà nei prossimi mesi.

A centrocampo il Como ha puntato sull’esperienza di Luis Milla, acquistato a titolo definitivo dal Getafe e legatosi ai lariani fino al 2029, e sul talento di Mattia Liberali, ex giovane talento del Milan arrivato dal Catanzaro con un contratto fino al 2031. A questi si è aggiunto Andrés Cuenca, difensore acquistato dal Barcellona e successivamente ceduto in prestito allo Sporting Gijón.

Particolarmente importante è stato l’intervento in difesa. Il Como ha investito su Trevoh Chalobah, acquistato a titolo definitivo dal Chelsea e sotto contratto fino al 2031, mentre sulle fasce sono arrivati Kaiki Bruno dal Cruzeiro e Yan Couto dal Borussia Dortmund. Quest’ultimo si è trasferito sul Lario in prestito con diritto di riscatto, mentre Kaiki è arrivato attraverso un’operazione temporanea con obbligo di acquisto.

Nella seconda parte di agosto Fabregas ha ricevuto ulteriori rinforzi. Dal Villarreal è arrivato in prestito con diritto di riscatto il centrale Willy Kambwala, mentre dal Milan è stato prelevato, sempre a titolo temporaneo ma con diritto di opzione, Samuele Ricci.

Il colpo più importante delle ultime giornate è stato però Moise Kean, arrivato dalla Fiorentina per diventare il nuovo riferimento offensivo della squadra. L’attaccante della Nazionale rappresenta anche, secondo le stime di Calcio e Finanza, l’operazione con il maggiore costo annuale sul bilancio del Como tra i nuovi innesti. Il primato spetterebbe a Nico Paz, ma il suo impatto complessivo sull’esercizio 2026/27 è smorzato dai costi che il Como già sosteneva per il centrocampista nella passata stagione.

A completare il mercato è stato quindi il prestito dal Chelsea del portiere spagnolo Robert Sánchez, chiamato ad aumentare ulteriormente le alternative a disposizione nel reparto. Per Kean, prima dell’ufficialità, era stata definita un’operazione complessivamente valutata in circa 40 milioni di euro (35 milioni più bonus).