Quanto ha speso la Lazio sul mercato estivo? Saldo e impatto sul bilancio

Quanto ha speso la Lazio sul mercato estivo 2026? Alla chiusura della sessione dei trasferimenti, il club biancoceleste ha fatto registrare un impatto positivo sul conto economico tra entrate e uscite, pari a 16,96 milioni di euro. Secondo le stime di Calcio e Finanza, i nuovi innesti hanno comportato maggiori costi per circa 36,5 milioni di euro, mentre le operazioni in uscita – tra plusvalenze e risparmi generati dai calciatori che hanno lasciato la rosa – hanno prodotto benefici complessivi stimati in 53,46 milioni.

Un risultato che va letto anche alla luce delle particolari condizioni nelle quali la Lazio è stata costretta a operare. La società biancoceleste ha infatti dovuto costruire un mercato a saldo positivo a seguito del mancato rispetto dei parametri federali legati all’indicatore di Costo del Lavoro Allargato, che hanno limitato la possibilità del club di effettuare nuovi tesseramenti senza prima generare sufficiente spazio attraverso le operazioni in uscita.

Contestualmente, il saldo dei trasferimenti in termini di soli cartellini è stato ampiamente positivo, a quota +36,5 milioni di euro. Il saldo dei trasferimenti e l’impatto sul bilancio misurano infatti due elementi differenti. Il primo confronta i 3 milioni investiti nei cartellini con i 39,5 milioni incassati dalle principali cessioni considerate; il secondo tiene invece conto dell’impatto delle operazioni sul conto economico tra ammortamenti, stipendi, plusvalenze, costi dei prestiti e risparmi generati dai calciatori usciti dalla rosa.