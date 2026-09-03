Il Tribunale federale accoglie il ricorso di Abisso: sarà reintegrato tra gli arbitri

Rosario Abisso torna ufficialmente nel ruolo degli arbitri a disposizione della CAN. Il Tribunale Federale Nazionale ha infatti accolto il ricorso presentato dal direttore di gara della sezione di Palermo, dichiarando illegittima la delibera adottata dall’Associazione Italiana Arbitri lo scorso 1° luglio, con la quale era stata disposta la sua dismissione.

A renderlo noto è stata la FIGC, al termine dell’udienza nella quale il TFN si è pronunciato nel merito della vicenda. Abisso, 40 anni, era stato escluso dall’organico degli arbitri di Serie A e Serie B per «limiti di permanenza nel ruolo», insieme a Ivano Pezzuto e Marco Piccinini. Federico Dionisi e Luca Massimi erano invece stati dismessi per motivate valutazioni tecniche.

Il provvedimento nei confronti di Abisso aveva però dato immediatamente origine a un contenzioso. Il direttore di gara siciliano aveva impugnato la decisione dell’AIA davanti al Tribunale Federale Nazionale, ottenendo già all’inizio di agosto un primo pronunciamento favorevole.