Il Tribunale federale accoglie il ricorso di Abisso: sarà reintegrato tra gli arbitri

Rosario Abisso torna ufficialmente nel ruolo degli arbitri a disposizione della CAN. Il Tribunale Federale Nazionale ha infatti accolto il ricorso presentato dal direttore di gara della sezione di Palermo, dichiarando illegittima la delibera adottata dall’Associazione Italiana Arbitri lo scorso 1° luglio, con la quale era stata disposta la sua dismissione.
A renderlo noto è stata la FIGC, al termine dell’udienza nella quale il TFN si è pronunciato nel merito della vicenda. Abisso, 40 anni, era stato escluso dall’organico degli arbitri di Serie A e Serie B per «limiti di permanenza nel ruolo», insieme a Ivano Pezzuto e Marco Piccinini. Federico Dionisi e Luca Massimi erano invece stati dismessi per motivate valutazioni tecniche.
Il provvedimento nei confronti di Abisso aveva però dato immediatamente origine a un contenzioso. Il direttore di gara siciliano aveva impugnato la decisione dell’AIA davanti al Tribunale Federale Nazionale, ottenendo già all’inizio di agosto un primo pronunciamento favorevole.
Abisso, dalla sospensione alla decisione definitiva del TFN
Nell’udienza del 4 agosto, infatti, la Sezione Disciplinare del TFN aveva accolto parzialmente la richiesta cautelare avanzata da Abisso, sospendendo temporaneamente l’efficacia della sua dismissione.
Il Tribunale aveva disposto la sua ammissione in sovrannumero al raduno precampionato degli arbitri CAN, iniziato il 6 agosto, rinviando invece al 3 settembre la decisione sul merito del ricorso. In questo modo Abisso aveva potuto continuare regolarmente la preparazione insieme agli altri direttori di gara in vista della stagione 2026/27.
Ora è arrivato il pronunciamento decisivo. Il Tribunale Federale Nazionale ha accolto il ricorso del quarantenne palermitano e dichiarato illegittima la delibera dell’AIA del 1° luglio nella parte riguardante la sua posizione, consentendogli così di essere reintegrato nel ruolo arbitrale. Abisso rientra dunque nel gruppo degli arbitri a disposizione della CAN di Serie A e Serie B, affidata dalla stagione 2026/27 a Daniele Orsato, nominato nuovo responsabile della commissione arbitrale dopo l’esperienza alla guida della CAN C.
La vicenda si chiude così con il ribaltamento della decisione presa all’inizio dell’estate dall’AIA. Prima la sospensione cautelare, che aveva permesso ad Abisso di partecipare alla preparazione precampionato, e ora l’accoglimento del ricorso nel merito: il direttore di gara palermitano resta nell’organico arbitrale e potrà essere utilizzato nel corso della stagione appena cominciata.