La Lazio e i problemi sul mercato, ci risiamo. Il club biancoceleste ha comunicato tramite una nota ufficiale che potrà operare durante la sessione dei trasferimenti che prenderà il via il 1° di luglio, ma soltanto a determinate condizioni. Nel dettaglio, il club ha annunciato di aver ricevuto dalla Commissione indipendente incaricata della verifica dell’indice del costo del lavoro allargato l’esito delle verifiche previste dalle norme federali.

Nel comunicato, la società ha spiegato che «potrà procedere alle operazioni di tesseramento dei calciatori nel rispetto di quanto previsto dall’art. 90, comma 4, lettera A), delle N.O.I.F.». Una formula tecnica che, tradotta in termini pratici, significa che il mercato della Lazio non sarà completamente bloccato, ma dovrà essere condotto a saldo positivo.