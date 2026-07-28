Il Brescia Calcio è fallito: il Tribunale dichiara la liquidazione giudiziale

Il Tribunale di Brescia ha dichiarato la liquidazione giudiziale, nonchè il fallimento, del Brescia Calcio, mettendo la parola fine, dopo 114 anni, alla storia della società. La decisione arriva dopo l’esclusione del club dai campionati professionistici per il mancato rispetto delle scadenze economiche e il successivo avvio della procedura concorsuale. La società, presieduta da Massimo Cellino, aveva infatti cercato di evitare in extremis il peggiore degli epiloghi chiedendo un concordato in bianco.

«Il fallimento era un passaggio inevitabile e scontato, ormai è storia – dice all’agenzia AGI l’avvocato Massimo Bonavitacola –. Non ho ancora sentito il presidente Massimo Cellino, bisognerà parlare di un’eventuale impugnativa ma non credo che la sentenza sarà appellata».