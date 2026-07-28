Simonelli: «La Serie A appoggia la scelta di Malagò di affidare la Nazionale a Mancini e Ranieri»

Un cambio repentino necessario dopo le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo a 16 giorni dalla loro nomina, rispettivamente di Dt e advisor, dopo il caso Andrea Pirlo . Una decisione, quella presa in prima persona dal presidente Malagò che trova l’appoggio convinto della Lega Calcio Serie A , che fu la prima componente federale ad appoggiare la candidatura dell’ex numero uno del CONI a presidente FIGC.

«A nome della Lega Calcio Serie A e mio personale rivolgo a Roberto Mancini e Claudio Ranieri i migliori auguri di buon lavoro per i nuovi prestigiosi incarichi in FIGC. Dopo ore intense e certamente non semplici, non possiamo che appoggiare la bontà della scelta effettuata dal Presidente Malagò», ha dichiarato in una nota il presidente della Lega A, Ezio Maria Simonelli.

«È importante adesso guardare avanti con senso di responsabilità, unità e spirito di collaborazione – conclude numero uno della Serie A –. Sono certo che entrambi sapranno mettere le proprie competenze al servizio del calcio italiano, lavorando insieme a tutte le componenti per favorirne la ripartenza e riportarlo ai livelli che la sua storia e la sua tradizione meritano».