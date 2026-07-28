Malagò: «Ho scelto Mancini come Ct. Ranieri ha firmato da Direttore tecnico»

«Io ho ritenuto che la persona che dovesse diventare ct fosse Roberto Mancini, ma non è venuta meno la figura del direttore tecnico, da non confondere con altri ruoli – ha dichiarato Malagò in conferenza stampa post Consiglio FIGC –. Proprio per questo abbiamo fatto approvare una modifica allo statuto che rende anche un altro soggetto possibile presidente del Club Italia. Mi serviva una persona con cui condividere la scelta del commissario tecnico in Roberto Mancini, e questa persona è Claudio Ranieri, che da pochi minuti ha sottoscritto il suo impegno e sta arrivando dalla Calabria. Si sono già sentiti e domani alle 18:00 è prevista la conferenza stampa di presentazione di Mancini e Ranieri».

«Su Pirlo si era trovato un accordo – ha poi raccontato Malagò –, poi l’evoluzione ha portato il sottoscritto a non approvare più questa candidatura. È una valutazione di opportunità e con Maldini c’è stata una separazione senza polemiche. Mi assumo la responsabilità di aver fermato l’iter della scelta di Andrea Pirlo. Avrebbe rescisso il contratto con questa società di cui era testimonial però per tutta una serie di motivi e opportunità non me la sono sentita. Né io né, sembra, il Dt sapevamo del contratto russo».

«Conto entro la fine della settimana di darvi una notizia su una terza figura che verrà a bordo: farà il dirigente delle squadre nazionali, prendendo il ruolo che anni fa era di Gigi Riva – ha aggiunto il presidente FIGC –. Vorrei assegnargli il coordinamento delle nazionali giovanili che attualmente sono coordinate da Viscidi, che resta con noi. Sarà il completamento di un percorso di scelte che il consiglio federale all’unanimità ha condiviso. Potrebbe essere Zola? È uno dei nomi possibili. Infine, non ho mai preso in considerazione Chiellini per il ruolo di Dt. Non rientra nel mio stile di andare a prendere delle persone che lavorano in una società di Serie A o in una società che ha voluto sostenere la mia candidatura».