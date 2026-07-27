Malagò risponde ad Abodi: «Brutta figura su Pirlo? Bisogna vedere chi l'ha fatta»

«Il ct? Sto lavorando, arriverà entro breve e saprete tutto ». Lo ha detto il presidente uscendo dalla sede della Federcalcio per recarsi presso quella della Lega Nazionale Dilettanti, dove farà un passaggio per il direttivo.

Nella mattinata era arrivato il commento del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in merito al caso Pirlo a margine della presentazione dell’Hub Rete di Piacenza: «La rinuncia di Pirlo alla panchina azzurra? È una notizia che si commenta da sola, è una situazione che avremmo voluto differente con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c’è da recuperare una brutta figura». E a chi gli chiedeva un commento, Malagò ha replicato: «Bisogna vedere chi l’ha fatta la brutta figura».

Infine, in collegamento durante il panel del Sole 24 Ore sull’indice di sportività delle città italiane, Malagò era già tornato sulla situazione legata alla nomina del nuovo commissario tecnico della nazionale, specificando di voler rispondere a tutti coloro che chiedono informazioni «come è giusto che sia».