Infantino torna a parlare dei Mondiali 2026 e attacca chi criticava: «Mentre voi dividete, noi uniamo»

In un lungo comunicato sul sito della FIFA, il presidente Gianni Infantino ha attacca in merito ai Mondiali i media, o almeno la parte di questi che rappresentano «tutti coloro che, consumati dall’odio e dalle critiche, si sono persi il nostro bellissimo gioco. A coloro che, dietro le loro penne e i loro fogli, dietro i loro schermi, diffondono odio e false voci, voglio dire che mentre voi state seduti in disparte, noi della FIFA siamo in prima linea a organizzare, a lavorare sodo e a offrire lo spettacolo più bello del mondo. Mentre voi dividete, noi uniamo».
«Non abbiamo registrato alcun episodio di violenza, solo gioia e felicità – ha proseguito il numero uno del massimo organo del calcio mondiale –. Mentre voi diffondevate odio, noi abbiamo lavorato instancabilmente per unire due paesi in guerra. L’Iran è entrato negli Stati Uniti senza incidenti né conflitti, e quando la squadra iraniana ha iniziato a giocare, tutti i cori contro di loro si sono trasformati in un unico inno. Questo è il potere del calcio, il Team Melli ha ottenuto i visti per entrare perché il calcio è sinonimo di pace».
«Avete menzionato le poche persone a cui è stato negato il visto e avete trascurato i milioni a cui è stato concesso, provenienti da ogni parte del mondo. Oppure, quando il calcio ha portato Haiti alla ribalta mondiale, un paese che molti non possono o scelgono di non visitare, forse è giunto il momento di mettere da parte penne e tastiere e mostrare un po’ di rispetto alle squadre che hanno giocato con il cuore. Questa Coppa del Mondo ha celebrato il meglio dell’umanità, e noi della FIFA non potremmo essere più orgogliosi né più commossi nel vivere questi momenti di amore, gioia e unità», ha concluso Infantino.
Nelle settimane durante i Mondiali il presidente della FIFA era finito al centro delle critiche, soprattutto per la politica dei prezzi dinamici che il massimo organo del calcio mondiale ha deciso di adottare per la prima volta nella sua storia con la conseguenza diretta di un aumento dei prezzi verticale. Inoltre, durante il torneo grande scalpore ha suscitato la decisione da parte della Commissione Disciplinare, che per statuto è indipendente dalla FIFA, di annullare la squalifica comminata, per un espulsione diretta dopo consulto VAR, all’attaccante degli Stati Uniti Folarin Balogun. Una decisione che ha portato Infantino al centro delle critiche da parte delle istituzioni, sportive e non, di tutto il mondo per il suo rapporto molto stretto con Donald Trump, presidente degli USA.