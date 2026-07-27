Infantino torna a parlare dei Mondiali 2026 e attacca chi criticava: «Mentre voi dividete, noi uniamo»

In un lungo comunicato sul sito della FIFA, il presidente Gianni Infantino ha attacca in merito ai Mondiali i media, o almeno la parte di questi che rappresentano «tutti coloro che, consumati dall’odio e dalle critiche, si sono persi il nostro bellissimo gioco. A coloro che, dietro le loro penne e i loro fogli, dietro i loro schermi, diffondono odio e false voci, voglio dire che mentre voi state seduti in disparte, noi della FIFA siamo in prima linea a organizzare, a lavorare sodo e a offrire lo spettacolo più bello del mondo. Mentre voi dividete, noi uniamo».

«Non abbiamo registrato alcun episodio di violenza, solo gioia e felicità – ha proseguito il numero uno del massimo organo del calcio mondiale –. Mentre voi diffondevate odio, noi abbiamo lavorato instancabilmente per unire due paesi in guerra. L’Iran è entrato negli Stati Uniti senza incidenti né conflitti, e quando la squadra iraniana ha iniziato a giocare, tutti i cori contro di loro si sono trasformati in un unico inno. Questo è il potere del calcio, il Team Melli ha ottenuto i visti per entrare perché il calcio è sinonimo di pace».